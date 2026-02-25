Versus cumpleañero: mientras el peronismo recordó a Néstor Kirchner, los libertarios destacaron a San Martín

Este 25 de febrero, dos figuras con la misma fecha de nacimiento —separadas por 172 años— volvieron a marcar diferencias en la agenda política y en las redes sociales argentinas.

Del lado libertario, la vicepresidenta Victoria Villarruel fue la voz más visible. Cerca del mediodía, publicó en X un extenso hilo por el natalicio del General José de San Martín, nacido en Yapeyú, Corrientes.

“Un día como hoy nació en Yapeyú, provincia de Corrientes, el General José de San Martín, ejemplo eterno de entrega, austeridad y amor por la Nación. Su vida estuvo guiada por una causa superior, la libertad de los pueblos y la independencia definitiva de América del dominio colonial. Considerado padre de la Patria, lideró una de las gestas militares más extraordinarias de nuestra historia, el cruce de los Andes…”, escribió.

Villarruel cerró el mensaje con “un abrazo muy fuerte a mi querido Yapeyú” y expresó su deseo de que el ejemplo del libertador “inspire a muchos compatriotas”. El posteo, acompañado por una imagen histórica, superó las 13 mil visualizaciones en pocas horas.

No hubo publicaciones de similar peso por parte de otros referentes centrales de La Libertad Avanza: el presidente Javier Milei no realizó menciones públicas, al menos hasta la tarde del miércoles. El homenaje a San Martín quedó, en los hechos, concentrado en la vicepresidenta.

En la vereda peronista/kirchnerista, el Partido Justicialista Nacional (@p_justicialista) fue el primero en pronunciarse. A media mañana publicó una frase de Néstor Kirchner junto a una foto del ex mandatario: “Trabajadores con dignidad, con buenos salarios, en una fábrica que crece. Esa es la Argentina que a uno lo repotencia”.

El mensaje sumó cientos de reposts y fue replicado por seccionales y dirigentes territoriales. También se expresaron referentes locales. El PJ de Malvinas Argentinas destacó a Kirchner como “un dirigente que eligió gobernar con valentía, convicciones firmes y el pueblo como prioridad”. Nicolás Mantegazza, intendente de San Vicente y presidente del PJ local, lo definió como “un dirigente que nos enseñó a creer, a transformar la realidad y a construir una Argentina más justa”.