Reforma laboral: el Gobierno ajusta detalles para no tener sorpresas en el Senado

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei avanza en su recta final en el Congreso. Tras obtener media sanción en el Senado el 11 de febrero y ser aprobada con modificaciones en la Cámara de Diputados el 20 de febrero (135 votos a favor y 115 en contra, sin abstenciones), el proyecto —denominado Ley de Modernización Laboral— regresó a la Cámara alta para su sanción definitiva.

El Gobierno ajusta los últimos detalles para evitar sorpresas en el Senado, donde la votación se prevé para este viernes 27 de febrero. Fuentes oficiales y legislativas indican que el oficialismo cuenta con los números necesarios tras el dictamen favorable emitido rápidamente por las comisiones de Trabajo y Presupuesto y Hacienda, que aceptó las modificaciones de Diputados —principalmente la eliminación del polémico artículo 44, que reducían pagos por licencias médicas (del 100% al 75% o 50% en algunos casos)— para "blindar" otros puntos clave como el Fondo de Asistencia al Desempleo (FAL) y cambios en indemnizaciones.

Claves del ajuste fino del Gobierno

Eliminación estratégica del art. 44 : El oficialismo cedió en este punto sensible para garantizar apoyos de bloques dialoguistas y evitar fracturas. Legisladores como Bartolomé Abdala (LLA) minimizaron el cambio y adelantaron que el tema de las licencias médicas "abusivas" se retomará en el período ordinario vía nueva ley.

: El oficialismo cedió en este punto sensible para garantizar apoyos de bloques dialoguistas y evitar fracturas. Legisladores como Bartolomé Abdala (LLA) minimizaron el cambio y adelantaron que el tema de las licencias médicas "abusivas" se retomará en el período ordinario vía nueva ley. Negociaciones voto a voto : En el Senado, donde el escenario es más fragmentado, el equipo de Patricia Bullrich (jefa del bloque oficialista) y aliados provinciales lograron despachar el dictamen en horas tras la media sanción de Diputados. Senadores oficialistas anticipan aprobación "como un hecho", con énfasis en sumar gobernadores y dialoguistas para llegar cómodos.

: En el Senado, donde el escenario es más fragmentado, el equipo de Patricia Bullrich (jefa del bloque oficialista) y aliados provinciales lograron despachar el dictamen en horas tras la media sanción de Diputados. Senadores oficialistas anticipan aprobación "como un hecho", con énfasis en sumar gobernadores y dialoguistas para llegar cómodos. Timing político: La sanción se busca justo antes del discurso de apertura de sesiones ordinarias de Milei (previsto para el 1° de marzo), para presentar la reforma como un triunfo clave en la agenda de "modernización" y generación de empleo formal.

Principales cambios en el proyecto (post-modificaciones)

Modificaciones en indemnizaciones: Exclusión del aguinaldo del cálculo de base indemnizatoria y esquema para desvinculaciones.

Banco de horas y formalización: Incorporación de mecanismos para reducir informalidad y cargas laborales.

Fondo de cesantía (FAL): Mantenido como garantía para obligaciones indemnizatorias.

Jornada y contratación: Actualizaciones en modalidades para "flexibilizar" el ingreso al empleo blanco.

La CGT, por su parte, optó por no movilizar el viernes —a diferencia del paro previo en Diputados— y concentrará su respuesta en la vía judicial: presentará un amparo por inconstitucionalidad el lunes 2 de marzo, con marcha a Tribunales. La central sindical ve la norma como regresiva, pese a los ajustes.

Con el Senado como último filtro, el Gobierno prioriza evitar imprevistos en un recinto donde cada voto cuenta. Todo indica que la Ley de Modernización Laboral será sancionada esta semana, sumando una victoria legislativa importante para el oficialismo en el arranque de 2026.