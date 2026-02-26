Así se produce “1111”, el nuevo “678” del kirchnerismo

En plena reconfiguración del mapa mediático y político argentino, el kirchnerismo lanzó "1111", un nuevo programa de análisis político y actualidad que remite directamente al influyente ciclo de debate "678", emblemático del kirchnerismo durante buena parte de la década de 2010.

El ciclo comenzó a emitirse el 19 de febrero por la señal Argentina/12 (AR12), perteneciente al Grupo Octubre, del sindicalista y empresario Víctor Santa María, alineado con sectores del peronismo. La elección de la fecha no fue casual: el debut coincidiría con el cumpleaños de Cristina Fernández de Kirchner, lo que subraya la filiación simbólica del proyecto.

"1111" —cuyo título alude tanto al formato numérico como a la dirección donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria, San José 1111 en la Ciudad de Buenos Aires— funciona como un espacio de análisis político y debate colectivo, con la pretensión de ofrecer una lectura crítica de la coyuntura nacional y confrontar discursos que considera dominantes en otros medios.

El formato recuerda al de "678" —emitido por la TV Pública entre 2009 y 2015— con informes temáticos, mesas de discusión y un panel rotativo de periodistas y comunicadores que, aunque plural en participación, se orienta por una perspectiva editorial definida.

Bajo la conducción de Federica Pais, el equipo incluye nombres conocidos del periodismo y la comunicación afines a esta visión, como Cynthia García, Luis Bruschtein, Yamil Milaneso, Daniel Rosso, Úrsula Vargués, Matías Castañeda y Juana Politizada, entre otros, buscando amalgamar experiencia mediática con una mirada crítica de la realidad política.

Producido de lunes a viernes en el horario central de la noche, de 21.30 a 23 horas, "1111" combina debates en vivo, informes especiales y análisis de coyuntura que se presentan como herramientas para debatir ideas más que para polarizar, según sus impulsores. En su primera emisión ya se observaron posiciones críticas hacia reformas propuestas por el gobierno actual, cuestionamientos a medios “no afines” y espacios para voces de legisladores y actores políticos cercanos al kirchnerismo.

El lanzamiento de "1111" se inscribe en una estrategia mayor de reposicionamiento comunicacional del kirchnerismo tras el fin de "678", buscando recuperar terreno en la batalla cultural y mediática. La disposición de Argentina/12 como plataforma, con alcance en diversas plataformas de TV paga y digital, es parte de ese impulso para fortalecer una voz afinada con el oficialismo y sus aliados.

La puesta al aire de "1111" refleja también la situación interna del peronismo y el Frente de Todos, con sectores que buscan consolidar un discurso mediático propio en medio de tensiones con otras corrientes dentro del espacio y la competencia de narrativas contrarias en el espacio público.

Con panel, informes y debates que recuperan el espíritu del kirchnerismo mediático, "1111" no solo intenta llenar el vacío dejado por "678", sino convertirse en un referente actual de discusión política organizada y militante en televisión y plataformas asociadas.