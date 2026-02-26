A lo Matrix: Guillermo Moreno con IA contra progres y libertarios

En su cuenta de Instagram, Guillermo Moreno compartió un insólito reel de inicio de campaña presidencial. El reconocido ex secretario de Comercio del kirchnerismo y actual líder de la agrupación Principios y Valores lanzó su candidatura, con miras a las presidenciales del año que viene, utilizando un video editado con IA que reversiona al film Matrix.

Al igual que el clásico largometraje de ciencia ficción protagonizado por Keanu Reeves y dirigido por las hermanas Wachowski, el dirigente peronista vestido como el personaje de Neo esquiva las balas de dos antagonistas. En este spot, a diferencia del señor Smith de la saga, son dos muchachos vestidos con la remera identificada de libertario y progre que disparan contra el dirigente peronista.

Desde sus primeros pasos dentro del justicialismo ortodoxo hasta convertirse en una figura política por fuera del peronismo tradicional, Moreno consolidó un discurso propio basado en el nacionalismo económico y la crítica a los modelos que, según él, dejaron de representar la doctrina original de Juan Domingo Perón. En declaraciones mediáticas, el ex funcionario consideró que la gestión de Alberto Fernández había abandonado el núcleo doctrinario por corrientes que él definía como socialdemócratas y progresistas.

Ese distanciamiento fue la chispa que motivó la fundación de Principios y Valores el 17 de octubre de 2020, con la intención de “ofrecer una opción doctrinaria dentro del movimiento”. Esa redefinición política llevó a Moreno a presentar su espacio en las elecciones presidenciales de 2023, donde encabezó una fórmula presidencial —aunque sin lograr superar el umbral del 1,5 % en las primarias— y desde entonces viene utilizando esa plataforma para articular su crítica al panorama político vigente.

En materia económica, el dirigente propone un enfoque firme de nacionalismo de producción, con eje en la reindustrialización y la sustitución de importaciones para lograr independencia frente a mercados externos, rechazando tanto las políticas de ajuste fiscal ortodoxo como las recetas liberales que, en su visión, profundizan la recesión. En declaraciones recientes afirmó que las propuestas del gobierno “no nos va a llevar a una recesión, sino a una depresión” por su enfoque en recortar el gasto público sin fortalecer la recaudación.

Esa crítica se complementa con un discurso que busca reposicionar el rol del Estado como motor de la actividad productiva y de empleo, y que rechaza lo que él llama “globalización” en favor de una inserción inteligente de la Argentina en la economía mundial. A su juicio, el peronismo doctrinario es el único que puede promover una “unidad nacional” con eje en la justicia social, el trabajo y la industria.

En entrevistas y actos partidarios ha trazado líneas temporales de disputa electoral,y que, de cara a 2027, su proyecto "no es secundario, sino central". Una de sus declaraciones más significativas en ese sentido apunta a su participación: “la del 2027 es obvia”, sugiriendo una intención política de disputar nuevamente la Casa Rosada con su propuesta y su visión del peronismo.