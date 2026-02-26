Quién es la participante de GH ligada a las estafas de Yao Cabrera

Gran Hermano Generación Dorada, se presentó este 23 de febrero en Telefe como una temporada especial que celebra los 25 años del programa en el país. Lejos de ser un regreso más del formato que debutó en 2001, la producción apostó a una renovación estética y narrativa con la conducción de Santiago del Moro, quien ha encabezado las últimas temporadas del icónico reality manteniendo un fuerte rating en la tv abierta.

La propuesta central consiste en un casting mixto que combina celebridades, ex participantes de ediciones previas y nuevos concursantes, con la intención de revitalizar la convivencia y renovar el perfil de los protagonistas dentro de la casa aislada del exterior. Esta mezcla de rostros conocidos y desconocidos marca un quiebre con las temporadas más tradicionales, donde predominaron participantes anónimos sin reconocimiento mediático previo. El primer programa registró más de 16 puntos de rating, con picos cercanos a 17y 18 puntos impulsados por la presentación de los nuevos participantes.

Si bien algunas figuras populares como Andrea Del Boca, Divina Gloria o Brian Sarmiento se destacaron en su selección para reforzar el ciclo, el gran escándalo se produjo por la incorporación de la influencer Luana Fernandez. Según varios medios, la joven integraba la organización coercitiva de los youtubers liderada por Yao Cabrera y Nathan Castro, alias Mini Boy, ambos actualmente presos por trata de personas y abusos sexuales.

La investigación policial se originó hace varios años tras la denuncia del manager de medios, Jorge Zonzini, y luego se incorporaron los testimonios del editor Mariano Fernández y la diseñadora gráfica Giovana De Mitole, quienes afirmaron ser víctimas de explotación laboral y sexual tal como ocurría con los seguidores infanto-juveniles en la denominada Mansión Wi Fi también conocida como la "Casa del Terror".

Tras condenar a cuatro años de prisión por Trata de Personas y Reducción a la Servidumbre a Marcos Ernesto Cabrera Rodriguez, alias Yao Cabrera en el marco de la Causa N° 10007/20 , el Tribunal Federal de San Martín, a cargo de Nada Flores Vega, ordenó abrir una causa paralela por presunto lavado de activos.Y, también, otro expediente por la venta de estupefacientes y alcohol a los menores en las fiestas que el influencer realizaba en las disco La Casita y Bica Bar de Escobar.

La investigación implicó actualmente a una veintena de influencers miembros de WI TEAM, entre los que se destacan la misma Luana Fernandez quien respondía al nombre de fantasia "Lula WiFi", Candela Diaz, Luli Mieri, Rosina Valiente, Kevin Macri, Fabri Lemus, Nathan Bianco, Diego Llamazares, Javi Ayul, Irupe Cabrera, Matías Cabrera, Ulises Magic y Juan Pablo Barbot, entre otros. Consultado por Noticias, Jorge Zonzini sostuvo que "Yao Cabrera y sus secuaces integran una enorme red y poderosa secta destructiva que con la pantalla del entretenimiento infanto-juvenil captaban a niños y adolescentes vulnerables".

La polémica participante ya tiene una trayectoria en la pantalla chica. Su pasado mediático más recordado fue en el programa Combate y una sólida carrera como modelo y empresaria. En el aire, al presentarse advirtió que la convivencia no será fácil: “Soy una topadora”, sentenció. La concursante se definió como una persona sumamente abierta en lo sexual, confesando haber realizado tríos y tenido relaciones con mujeres, destacando que el sexo es el eje central de su vida.









por R.N.