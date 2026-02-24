A los 99: la IA imaginó cómo sería Mirtha Legrand en otros países

El 23 de febrero, la figura más emblemática de la televisión argentina, Mirtha Legrand, sopló 99 velitas de un recorrido extraordinario que la convirtió en una leyenda viva del espectáculo nacional. Irrumpió en la pantalla hace más de ocho décadas y mantiene una presencia activa en los medios hasta hoy, lo que ha sido destacado como un caso de permanencia casi sin equivalente en la historia de la televisión mundial.

La carrera de Legrand comenzó en el cine durante la llamada Edad de Oro del cine nacional, con más de 30 películas entre los años 40 y 50, incluyendo su protagónico en Los martes, orquídeas cuando tenía apenas 14 años, que la catapultó al estrellato. Ese bagaje cinematográfico estableció una base sólida para su futuro en televisión, y aunque actuó en cine durante años, fue la pantalla chica la que la consagró como ícono popular en todo el país.

En 1968, comenzó el que sería su proyecto más duradero: Almorzando con las estrellas, programa donde una mesa, un almuerzo y una lista de invitados variopintos cambiaron para siempre el formato periodístico-social en en el país. La idea, concebida para conjugar charla y comida en vivo, evolucionó con el tiempo en Almorzando con Mirtha Legrand y más tarde en La Noche de Mirtha, siempre con Legrand al frente, planteando preguntas incisivas a figuras del espectáculo, la política y la cultura que marcaron la agenda pública.

Según varios medios, su ciclo, con interrupciones mínimas, ha permanecido en pantalla por 58 temporadas, lo que la posiciona como una de las conductoras más longevas del medio. Es por ese motivo que se le ha dedicado un homenaje en varias redes sociales y portales digitales. Uno de los más originales, utilizando la IA, es la de Mirtha Legrand en versiones de distintas nacionalidades. En el editado compartido en X, vemos a la "dama de los almuerzos" con aspecto de alemana, mexicana, china y colombiana, entre otros.

A lo largo de su historia, el programa cambió de emisoras en múltiples ocasiones, una señal del impacto y también de las tensiones que generó en la industria televisiva. Tras su debut en Canal 9, se mudó a Canal 13 en 1973, donde consolidó su identidad durante los años setenta. Más tarde, pasó por ATC (la televisión pública), regresó a Canal 9, estuvo en América TV, retornó a la Televisión Pública y, en su etapa más estable en tiempos recientes, se asentó de nuevo en El Trece, donde muchos espectadores la siguieron durante más de una década. En esos cambios, el programa no sólo sobrevivió sino que reafirmó su vocación de estar siempre en el centro del debate social y cultural argentino.

Dueña de un estilo, directo y muchas veces provocador, hizo que el público la adoptara como algo más que una conductora: una voz de múltiples generaciones que ha sabido adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos sin renegar de su identidad conservadora.En lo personal, Mirtha fue parte de una familia vinculada también al cine y la cultura: su hermano mayor, José Martínez Suárez, fue un reconocido director cinematográfico y su hermana gemela, Silvia “Goldie” Legrand, también actuó a su lado.

Estuvo casada con el director de cine Daniel Tinayre desde 1946 hasta su fallecimiento en 1994, y de ese matrimonio nacieron dos hijos, Marcela y Daniel, quienes mantuvieron el legado artístico y mediático de la dinastía Legrand-Tinayre en las siguientes generaciones. Hoy, sus nietos, entre ellos Nacho Viale y Juana Viale, y bisnietos como Ámbar de Benedictis, la acompañan en celebraciones familiares y representan la continuidad de un nombre que, para muchos, define parte de la historia del entretenimiento argentino.