Brenda Asnicar y Laura Esquivel, las dos ex "Patito Feo" que anuncian un "world tour"

A casi 19 años del estreno de Patito Feo, las actrices Laura Esquivel y Brenda Asnicar anunciaron un proyecto que promete reactivar la chispa de la serie adolescente. El anuncio del “Amigas del Corazón: World Tour” ha encendido la emoción entre miles de seguidores que crecieron con las aventuras de los personajes de Patito y Antonella, que reanimó el entusiasmo por volver a ver a las protagonistas juntas, como en la televisión a de principios de los 2000.

Sin embargo, el espectáculo no es una continuación televisiva ni un remake de la serie original, fue diseñado como una gira mundial de conciertos que pone el foco en la música que se convirtió en banda sonora de toda una generación. La gira comenzará el 24 de abril de 2026 en Montevideo y ya tiene confirmadas paradas en varias capitales de América Latina —como Santiago de Chile, Lima, Guayaquil y Ciudad de México— e, incluso, en países europeos como España, Italia y Grecia, territorios donde el público conserva especialmente viva la memoria de la ficción argentina.

Producida entre 2007 y 2008 por Ideas del Sur, el contenido estelarizado por Laura Esquivel, como Patricia “Patito” Castro, y Brenda Asnicar encarnando a Antonella Lamas Bernardi, representó una visión juvenil sobre la pertenencia y la convivencia, en el marco de la tensión entre chicos “populares” y “no populares” que se viviá en la escuela Pretty Land. Más allá de la trama, la serie dejó huella con su banda sonora, que alcanzó primeros lugares en múltiples países, y con giras anteriores que llevaron a sus protagonistas a escenarios de Europa y América Latina.

El título elegido para el tour alude directamente a uno de los temas más emblemáticos del repertorio de la serie, y refleja un enfoque que va más allá de la nostalgia y el revival, se trata de celebrar colectivamente una etapa de la vida de muchos espectadores, pero con arreglos renovados y una producción pensada para un público que ahora es mayor de edad. Es precisamente esa conexión intergeneracional la que impulsa este regreso como una experiencia musical viva.

Después del suceso de Patito Feo hace casi 20 años, ambas artistas desarrollaron carreras solistas con matices distintos. Esquivel profundizó su faceta musical en varios países de Europa y se consolidó como artista con repertorio propio, combinando actuación y canto más allá de su personaje original. Asnicar, por su parte, también siguió una senda musical y actoral, explorando proyectos personales y manteniendo presencia en medios y escenarios.

En su momento, el contenido rompió barreras de audiencia, creó fandoms internacionales, inspiró giras y musicales, y consolidó el estatus de sus protagonistas como ídolos de una generación. En redes sociales, la expectativa creció cuando ambas artistas borraron sus fotos de perfil y usaron fragmentos de letras icónicas para anunciar el proyecto, generando una campaña de expectativas que culminó en el anuncio oficial de la gira. Lo que comenzó como una historia de adolescentes compitiendo en una escuela, hace casi dos décadas, se transformó en un fenómeno musical con resonancias que salen de la pantalla para llenar estadios con canciones y emociones.