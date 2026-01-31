El podcast que cuenta las vidas desafortunadas de escritores famosos

Es uno de los podcast culturales más exitosos en el mundo de habla hispana. Se llama “Grandes Infelices” y cada uno de sus capítulos está dedicado a narrar la vida de un escritor célebre. O más exactamente, la atormendada existencia que se esconde detrás de algunas de las más grandes obras literarias del último siglo.

Su autor y presentador es Javier Peña, escritor y periodista nacido en Galicia, autor de las novelas “Infelices”, “Agnes” y “Tinta invisible”. El proyecto nació cuando Peña le propuso a su sello editor, Blackie Books, crear un podcast sobre autores cuyas vidas turbulentas hubieran influido fuertemente en sus libros. La editorial aceptó la idea y el experimento resultó un suceso. Hoy lleva grabados 31 capítulos de 45 minutos, dedicados a los más diversos escritores, desde Franz Kafka a Salman Rushdie y de Fernando Pessoa a Roberto Bolaño, con una audiencia en Spotify calculada en 250.000 oyentes.

Sobre escritores torturados, lectores consumistas y libros consagrados Javier Peña dialogó en esta entrevista con NOTICIAS.

Noticias: La mayoría de los capítulos de su podcast están dedicados a autores clásicos. ¿Lee también la literatura que se produce en la actualidad?

Javier Peña: Como llevo 4 años trabajando en el podcast y en mi libro, “Tinta invisible”, donde también narro historias de escritores, prácticamente no leo novedades. Aunque un hecho que me llama la atención es que el propio mercado hoy rescata escritores de otros tiempos. Para mí un caso muy particular es el de Stefan Zweig. Cuando yo era niño, mis padres tenían libros de él en la biblioteca y a mí ya me parecía una antigualla. Nadie lo leía. Pero volvió con mucha fuerza. Tal vez porque encaja con lo que se hace ahora: libros cortitos, bastante directos, mezcla de ensayo y ficción. Lo imposible es que “Guerra y Paz” vuelva a ser “mainstream”, porque es larguísimo. Requiere como mínimo dos meses de lectura y la gente quiere algo que pueda leer en dos días para decir: “leí 253 libros”.

Noticias: Es una pena que ya no se lean esos grandes autores.

Peña: Como no se leen esos autores, no se escriben esas novelas. En muchas novelas de hoy veo un post de Instagram, un poco más largo. Sin profundidad, solo con cierta destreza en la forma de de expresarse, algún juego de palabras. Es muy difícil leer ese tipo de novelas y después escribir “Guerra y paz”. Uno escribe lo que lee. Y hay que leer bien.

Noticias: ¿Cómo prepara cada capítulo de su podcast?

Peña: Como mínimo leo una biografía larga. Por ejemplo, para el episodio de Fernando Pessoa (es uno de mis autores favoritos) leí una biografía muy buena de Richard Zenith, que tiene más de 1000 páginas. Era tan completa que me dio prácticamente todo el material para el episodio. Pero, para Roberto Bolaño no tuve una biografía como esa. Entonces busqué información en entrevistas y textos autobiográficos. La preparación de ese capítulo me llevó muchísimo más tiempo.

Noticias: A ese material usted le impone su mirada. Por ejemplo, en el capítulo dedicado a Sylvia Plath, cuenta también lo que sucedió con la siguiente mujer de Ted Hughes, su marido, que también se suicidó. Como para destacar que Hughes era un tipo realmente complicado.

Peña: Ted Hughes es indefendible, pero al mismo tiempo me pregunto si era malo o era fruto de su época: un hombre machista enfrentado a dos mujeres con mucha personalidad, mucho carácter y muchos problemas. Sylvia Plath tenía problemas mentales previos a conocerlo. Había estado internada y le habían dado electroshocks. Era una persona complicadísima. Como Alejandra Pizarnik, por ejemplo. Y la gente de su entorno tampoco les ayudó. Por ejemplo, al dedicarme Kafka, descubrí un dato muy particular. En la empresa donde trabajaba era alguien muy valorado. Él nunca enseñaba a nadie sus textos, pero estaba muy orgulloso del anuario de la empresa, en el que colaboraba escribiendo 20 páginas. Cuando hizo a pedido una reseña malísima de un escritor, luego le escribió diciéndole: "Bueno, discúlpame, si quieres para compensarte te mando el anuario de mi empresa que escribí yo". Me pareció tan ingenuo. ¿Quién coño quiere el anuario de una compañía de seguros? Kafka tenía una imagen distorsionada de sí mismo, mucho peor de lo que era. Es un personaje que me fascina. El santo patrono de los grandes infelices.

Noticias: ¿Cuánto tiempo le lleva producir cada episodio?

Peña: Un mes por episodio. Y cada vez más. Lo hago en mi casa. Es algo completamente casero. La editorial me paga por hacerlo y me paga cada vez más, pero sigue siendo muy poco rentable. Alguna vez me he planteado hacerlo de pago, un pago muy pequeño, un dólar por temporada o una cosa así. Pero al final sé que eso va a impedir que mucha gente lo escuche. Y a mí me interesa la visibilidad. El podcast me ha permitido dar el salto a Latinoamérica. Mi último libro, “Tinta invisible”, se publicó también aquí.

Noticias: En esa novela aparecen también muchas historias de escritores, similares a las del podcast.

Peña: Para mí es un proyecto conjunto. Incluso ahora estamos pensando en ampliarlo y hacer un espectáculo en directo, que tenga que ver con esta idea de las vidas de los escritores atravesando nuestras vidas. Por ejemplo, como cuento en el libro, la biblioteca de mis padres influyó mucho en mí. Como nací tarde y no me esperaban, me pusieron en una habitación que era la sala de estar y allí estaba la biblioteca de la casa. Entonces, yo me despertaba, mis padres tardaban en venir a buscarme y me aprendía de memoria toda la biblioteca. Allí estaba “El exorcista”, “El tercer ojo”, Stefan Zweig y Knut Hamsun. Por eso, me interesa más la literatura que ha permanecido que la literatura actual, que es de usar y tirar en un 99%. Yo puedo darle mil millones de vueltas a “El proceso”, “El castillo” o “La metamorfosis” de Kafka. Pero a la mayor parte de los libros actuales los lees y los olvidas. A veces me pregunto si con esta idea de consumo rápido vamos a a ser capaces de generar un corpus literario, intelectual que perdure. Cuando hay 100 novedades a la semana, los periodistas no son capaces de leerlas para recomendarlas y los libreros tampoco. Entonces, la gente escoge de esas 100. Yo escojo este y esta persona escoge este otro. Con lo cual no se genera conversación. Y creo que lo importante en la literatura es que se genere conversación. Pero si cada uno lee un libro distinto, ¿de qué vamos a hablar? Está muy bien el hecho de que todo el mundo tenga oportunidad de publicar, pero al final no generamos cultura. Porque para mí que haya cultura es que haya conversación, no es solo publicar libros que nadie lee.

Noticias: ¿Le importan los comentarios de los oyentes?

Peña: Intento salirme un poco de eso. Antiguamente un escritor escribía su libro y las revistas culturales o los periódicos hacían sus reseñas, sus críticas y ya. Ahora los escritores estamos expuestos 24 horas, 7 días a la semana, a que alguien en redes nos diga: "Esto es una mierda". Quiero protegerme un poco de esto.

Noticias: ¿Cuáles son los autores argentinos que integran el podcast?

Peña: Alejandra Pizarnik, Horacio Quiroga (aunque los uruguayos me van a matar por decir esto) y Jorge Luis Borges. También hice un especial de ciudades en el que está Buenos Aires. Y opté por hablar de Borges en relación con Buenos Aires. Con miedo, porque es una figura muy estudiada. Cuando hago un escritor hispanoamericano siempre tengo más miedo. Yo sé que si hago a Sylvia Plath, su hija no me va a escuchar, pero si hago a Roberto Bolaño es posible que sus hijos me escuchen. Por ejemplo, sé que el episodio de Elena Garro, a los defensores de Octavio Paz, no les gustó. En ese episodio cuento que a Oriana Fallaci la hirieron en Tlatelolco, el lugar donde tuvo lugar la matanza de estudiantes de 1968. Ese es el tipo de datos que me interesan. Cuando estoy documentándome para escribir un guión, intento encontrar cosas como esas. Y me digo: "Si a mí me ha fascinado, tiene que haber gente a la que le fascine”.