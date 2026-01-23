Cine bajo el cielo en José Ignacio

La ceremonia de cargar la reposera y la manta y asistir a la excelente programación del Festival de Cine de José Ignacio ya es una hábito sagrado en el verano de la costa uruguaya. Este año, en su edición número 16, el JIIFF (José Ignacio International Film Festival) presentará un conjunto muy atractivo de películas internacionales y locales y a un grupo de invitados de primer nivel. El evento se extenderá entre el 24 de enero y el 1 de febrero.

Como todos los años, los films se exhiben al aire libre en la Bajada de los Pescadores y la Bodega Oceánica José Ignacio y en espacio cerrado, en el Pavilion VIK. Las entradas son gratuitas y sólo requieren reserva las funciones que no se realizan en el exterior. Aunque la exhibición comienza a las 20.30 se sugiere llegar siempre un rato antes para ver la puesta del sol y elegir el lugar donde ubicarse.

La programación

Con la presencia de su director, Gastón Solnicki y su actor principal, Villem Dafoe, la película “The Souffleur” (El soplador) será la primera en exhibirse dentro de la competencia oficial del Festival.

A ella le seguirán “Woman and Child” del director iraní Saeed Roustayi; “Un poeta” del colombiano Simón Mesa Soto y la multipremiada “El agente secreto” del brasileño Kleber Mendonça Filho, protagonizada por Wagner Moura y candidata segura a llevarse más de un Oscar en marzo. El inglés Harris Dickinson competirá con “Urchin” y la uruguaya Lucía Garibaldi con “Un futuro brillante”.

La película ganadora será elegida por el público que puede votar después de las funciones a través de un código QR que se exhibe en las pantallas. También, acercándose al personal del Festival, si la función es en Pavilion VIK.

Fuera de competencia, los films que se exhibirán son: “La única opción” del coreano Park Chan Wook, el film animado “Amélie y los secretos de la lluvia” de los directores Mailys Vallade y Liane-Cho Han y la muy premiada película española “Sirāt” de Óliver Laxe.

Otras actividades

El día 30 de enero, siete realizaciones competirán por el premio al Mejor Cortometraje. El galardón está destinado a los realizadores uruguayos y la recompensa es un viaje a Cannes. El público también vota en esta exhibición. Y como JIIFF es el primer festival uruguayo que integra la lista de “Academy Award® Qualifying Festivals”, la película ganadora es considerada luego por la Academia para competir por la categoría Cortometraje de Animación, Documental y Ficción.

Entre los invitados destacados que visitarán José Ignacio en esta edición se encuentra el director de fotografía irlandés, Robbie Ryan, que trabajó junto a Yorgos Lanthimos en los films “Pobres criaturas”, “La favorita” y “Bugonia”. Ryan dará una MasterClass dirigida especialmente a directores de fotografía y estudiantes.

El brasileño Rodrigo Teixeira, productor de “Todavía estoy aquí” y “Llámame por tu nombre” de Luca Guadagnino y la argentina Lucía Puenzo estarán también presentes en el Festival. Lucía Garibaldi y Sofía Gala, directora y protagonista, respectivamente de la realización uruguaya en competencia “Un futuro brillante”; acompañarán su película.

Como complemento, el festival propone un taller para los chicos (8 a 18 años es el límite de edad) llamado “Corte!”, donde aprenderán de la mano de especialistas las etapas diferentes del rodaje de un cortometraje hasta su llegada a la pantalla.

Todos los detalles de las actividades, fechas de exhibición y datos de las películas que se proyectan pueden consultarse en la cuenta de Instagram del Festival: jiiff_festival.

¿Los objetivos del evento? “Consolidarse como un espacio de encuentro internacional que impulsa el talento, promover la diversidad de miradas y proyectar a José Ignacio como un punto de referencia cultural en la región”.

Bajo el cielo de verano y cerca de las olas, así se disfruta la muy buena programación que en 2026 el JIIF ofrece en José Ignacio.