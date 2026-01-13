El pin anti Trump que lucieron las estrellas de Hollywood en los Golden Globe

La edición 2026 de los Golden Globe Awards no solo destacó por premiar lo mejor del cine y la televisión, sino también por convertirse en un escenario para una protesta silenciosa pero poderosa. Varias celebridades optaron por lucir en sus atuendos un pin con mensajes como “Be Good” e “ICE Out”, símbolos de rechazo a la brutalidad y las políticas migratorias asociadas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos y, en la práctica, una crítica directa al expresidente Donald Trump y su administración.

El prendedor, parte de la campaña #BeGood, fue concebido para recordar a Renée Nicole Good y Keith Porter Jr., dos personas recientemente asesinadas en incidentes vinculados a agentes del ICE, y también para invitar a la “bondad” y la solidaridad en medio de un contexto de violencia social que ha generado protestas en distintas partes del país.

Entre quienes llevaron el pin en la alfombra roja estuvieron nombres como Mark Ruffalo, Wanda Sykes, Natasha Lyonne, Jean Smart y Ariana Grande, entre otros. Algunos, como Jean Smart, incluso lo exhibieron mientras aceptaban premios, ampliando la visibilidad del gesto dentro de la ceremonia.

El mensaje quedó complementado por declaraciones de varios de estos artistas. Ruffalo, por ejemplo, explicó que el pin y la protesta estaban dedicados a Good y reflejaban la preocupación de muchos ciudadanos “aterrados” por la situación actual en Estados Unidos.

Aunque la noche estuvo centrada en el arte cinematográfico, la presencia de estos prendedores y las palabras de apoyo a la campaña evidenciaron que, para algunos de los asistentes, la gala no podía separarse de los debates políticos y sociales que cruzan al país en este momento.

Este gesto se inscribe en una tradición de articulación entre entretenimiento y activismo, donde eventos de gran visibilidad son aprovechados para amplificar causas sociales mediante símbolos sencillos pero cargados de significado, como estos pines que resonaron más allá de la alfombra roja.