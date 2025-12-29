60 AÑOS de la Agencia EFE en la Argentina

Hace sesenta años, cuando Argentina se preparaba para ingresar en uno de los tramos más convulsionados de su historia, la agencia periodística española EFE desembarcaba en Buenos Aires para abrir su primera corresponsalía fuera de España. Desde entonces, su mirada no dejó de registrar los vaivenes políticos, sociales y culturales de un país atravesado por dictaduras, resistencias, tragedias, gestos colectivos de esperanza y celebraciones populares asociadas a la gran pasión que despierta el fútbol. Esa constancia es la que hoy se condensa en “Testigos de la historia”, la muestra fotográfica que se exhibe en el MUNTREF, Museo de la Inmigración, y que recorre seis décadas de vida argentina a través del archivo visual de la mayor agencia de noticias en español del mundo.

Las imágenes, en muchos casos totalmente inéditas para el público local, componen una crónica visual que va más allá de los grandes nombres y los acontecimientos consagrados porque capturan gestos mínimos, climas de época, detalles que resignifican escenas conocidas y aportan nuevos matices a la memoria colectiva. Así, presidentes democráticos y dictadores, multitudes en las calles, artistas, científicos, deportistas y ciudadanos anónimos conviven en una línea de tiempo que refleja la complejidad y los vaivenes de la historia argentina reciente.

En tiempos de sobreinformación y desinformación, el recorrido visual también funciona como una reivindicación del fotoperiodismo y del rol de las agencias públicas como garantes de rigor, independencia y compromiso ético. Para celebrar su llegada al país, EFE vuelve a recordarnos que el periodismo, cuando está en el lugar de los hechos, no solo informa, también deja huella y construye memoria.

Espacio ideal

La elección del Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero no es casual. El antiguo Hotel de los Inmigrantes, convertido en salas de exposición a partir de 2002, es un espacio atravesado por los orígenes y todo lo que significó para la transformación de la gran aldea en una ciudad cosmopolita y próspera. Allí, de alguna forma, las fotografías expuestas dialogan con la historia de quienes llegaron buscando un futuro posible, del mismo modo en que la agencia llegó desde afuera para narrar lo que aquí sucedía y exponerlo al mundo. Ese cruce entre miradas, territorios y tiempos, potencia el sentido de una selección que no se limita a ilustrar el pasado, sino que invita a interrogarlo y reflexionar.

El recorrido propone pausas temáticas que ordenan la experiencia y donde puede apreciarse al pueblo en las calles, en dos versiones completamente diferentes. El entusiasmo futbolero por un lado y, por otro, una manifestación contra las políticas del gobierno de Alberto Fernández, que coincidió con un nuevo aniversario del fallecimiento de José de San Martín y que logró capturar el fotógrafo Juan Ignacio Roncoroni.

Hay registros visuales que impactan como los de 1985 durante el Juicio a las Juntas o la presentación en 2014 de Guido Montoya Carlotto, nieto restituido de Estela de Carlotto, capturada por David Fernández, o la solitaria figura del piragüista olímpico argentino Sebastián Rossi mientras entrenaba en una piscina, en 2020, durante la restrictiva cuarentena por la pandemia de coronavirus, también fruto de la cámara de Roncoroni.

Esther Rebollo, reconocida periodista y profesora universitaria que dirige la delegación de la agencia en Buenos Aires, destaca: “Esta serie gráfica es también una lección de fotoperiodismo, es la evolución de la fotografía periodística a lo largo de los años. Todas son tomas históricas e icónicas, un resumen de cómo la Agencia EFE ha contado Argentina a lo largo de décadas”

La labor periodística

Vale aclarar que EFE nació en España en 1939 y durante más de 25 años, bajo el franquismo, solo trabajó puertas adentro. En 1965 decidió expandirse y lo hizo en Argentina como primer destino fuera de Europa, cuando aquí gobernaba el presidente Arturo Illia, que un año más tarde sería derrocado por un golpe militar. Luego llegó la expansión por América Latina y, más tarde, por el resto del mundo. Hoy es la principal agencia de noticias multimedia en español y la cuarta más grande del mundo después de Associated Press, Reuters y Agence France-Presse y cuenta con un archivo gráfico descomunal integrado por 25 millones de fotografías.

“El principal valor de la Agencia EFE es haber sido una referencia para los medios de comunicación de Argentina y Latinoamérica desde hace 60 años. Siempre ha acompañado los principales acontecimientos, esto ha permitido a los periodistas de EFE contar este pedazo de la historia argentina y compartirla con el mundo. Es un orgullo formar parte, de alguna manera, de este proceso de construcción histórica desde el periodismo”, señala Rebollo.

La esencia del fotoperiodismo, rescatada en la exhibición, es exponerse, estar en el lugar que los hechos ocurren y ser testigo de los acontecimientos. Por esta razón, las instantáneas permiten la reflexión inmediata cuando en 1973 se ve a Perón y Cámpora regresando a estas tierras, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel durante su huelga de hambre en 1983, la asunción en 2007 de Cristina Fernández de Kirchner, en 2023 la euforia de Javier Milei en su cierre de campaña, el abrazo entre Messi y Maradona, o la celebración en las calles tras las leyes de Matrimonio Igualitario, entre muchas otras.

“Ante el aluvión de noticias y especialmente debido al auge de las fake news y de la desinformación, muchas veces originada desde los espacios de poder e incluso gobiernos o autoridades, el periodismo de investigación toma una gran relevancia. Tenemos que ir hacia un periodismo que verifique cada dato, que se adentre en espacios oscuros de los que los poderes prefieren mantener alejados a la sociedad. El periodismo de investigación es más necesario que nunca y los jóvenes periodistas deberían entender que solo ahondando en los hechos, yendo al origen, analizando cada dato, tomando como referencia el pasado, podemos contar mucho mejor el presente y las noticias del día a día”, concluye Rebollo sobre la importancia vital del rol informativo en la sociedad actual.

Ejercer el periodismo es una práctica indispensable para comprender quiénes fuimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. “Testigos de la historia” continuará hasta el 3 de marzo, con una interrupción en enero por vacaciones y no solo documenta el pasado, lo interpela desde el presente y lo proyecta hacia el futuro. En un país marcado por rupturas y continuidades, este patrimonio gráfico reafirma el valor del periodismo como testimonio, archivo y servicio público y recuerda que cada imagen, tomada en el instante justo, es también una forma de preservar la historia común.