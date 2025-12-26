El ranking de los presidentes sudamericanos: Milei está primero en imagen positiva

La mejora de Javier Milei en las encuestas, luego del contundente resultado electoral de La Libertad Avanza en las legislativas de 2025, tuvo también su impacto a nivel regional. Según la última medición de CB Consultora Opinión Pública, el presidente argentino quedó primero en el ranking de imagen positiva de mandatarios sudamericanos.

El relevamiento corresponde a la encuesta mensual que realiza la consultora dirigida por Cristian Buttié, que desde hace un tiempo sumó una tabla regional a sus rankings habituales de gobernadores e intendentes. La edición de diciembre se elaboró a partir de encuestas realizadas entre el 9 y el 13 de diciembre, con muestras de entre 1.030 y 1.579 casos por país y un margen de error de entre 2% y 3%.

Milei y Maduro, en los extremos

En esta medición se dio una combinación inédita: Milei encabezó el ranking y Nicolás Maduro quedó en el último lugar, algo que no se había registrado en ediciones anteriores, pese a que ambos suelen ubicarse en los márgenes de la tabla.

De acuerdo con el informe, los tres presidentes mejor valorados en diciembre fueron:

Javier Milei (Argentina), con 48,3% de imagen positiva

Rodrigo Paz (Bolivia), con 47,6%

Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), con 47,1%

En el otro extremo, los presidentes con menor nivel de aprobación fueron:

Nicolás Maduro (Venezuela), último con 24,3% de imagen positiva

Gustavo Petro (Colombia), con 34,9%

José Jerí (Perú), con 37,2%

Avances y retrocesos respecto a noviembre

El informe también compara los resultados con la medición de noviembre. En ese sentido, el presidente que más creció en imagen positiva fue José Jerí, de Perú, con un aumento de 4,7 puntos porcentuales. En contraste, la mayor caída del mes correspondió a Rodrigo Paz, de Bolivia, que retrocedió 4,1 puntos.

Milei, primero pero con balance negativo

Una de las particularidades del ranking es que, como ocurre con frecuencia en las encuestas argentinas, el presidente mejor ubicado presenta más rechazo que apoyo. Milei lidera la tabla con 48,3% de imagen positiva, lo que representa una mejora de 1,1 puntos respecto de noviembre, pero mantiene un balance negativo.

Su nivel de apoyo se compone de un 27,6% de imagen “muy buena” y un 20,7% de “buena”, mientras que la imagen negativa alcanza el 49,5%, dividida entre 13,6% de “mala” y 35,9% de “muy mala”.

La contracara es el caso de Nicolás Maduro, el único presidente del ranking con menos de 30 puntos de imagen positiva y más de 70 puntos de rechazo, con una imagen negativa del 72,1%.