Milei navideño: quiénes son los gobernadores que recibieron fondos en diciembre

En las últimas semanas de diciembre, el Gobierno de Javier Milei incrementó de manera significativa el envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a un grupo reducido de provincias. Según un relevamiento de Chequeado, el reparto de estos fondos discrecionales creció un 50% en comparación con los montos distribuidos durante los once meses previos del año.

Los ATN son transferencias no automáticas que dependen de la decisión del Poder Ejecutivo y están destinadas, formalmente, a atender situaciones de emergencia o desequilibrios financieros de las provincias. Sin embargo, no existe un criterio público fijo para su asignación.

Un reparto concentrado en diciembre

De acuerdo con los datos oficiales citados por Chequeado, el 33% del total de los ATN ejecutados en 2025 se distribuyó únicamente en diciembre, con un monto que alcanzó los $66.500 millones. Ese dinero fue destinado a seis provincias gobernadas por mandatarios considerados aliados del Gobierno nacional.

Las provincias beneficiadas y los montos recibidos fueron:

Tucumán : $20.000 millones

: $20.000 millones Misiones : $12.000 millones

: $12.000 millones Chaco : $11.000 millones

: $11.000 millones Catamarca : $10.500 millones

: $10.500 millones Entre Ríos : $7.000 millones

: $7.000 millones Salta: $6.000 millones

Este reparto convirtió a diciembre en el mes con mayor volumen de ATN distribuidos en lo que va del año.

Los gobernadores beneficiados

Detrás de esos envíos figuran seis gobernadores con vínculos políticos y legislativos con la Casa Rosada:

Osvaldo Jaldo (Tucumán)

(Tucumán) Hugo Passalacqua (Misiones)

(Misiones) Leandro Zdero (Chaco)

(Chaco) Raúl Jalil (Catamarca)

(Catamarca) Rogelio Frigerio (Entre Ríos)

(Entre Ríos) Gustavo Sáenz (Salta)

Según detalla Chequeado, varios de estos mandatarios acompañaron al oficialismo en votaciones clave en el Congreso, incluso en casos donde legisladores de sus propias provincias habían respaldado previamente iniciativas que luego fueron rechazadas o frenadas.

Fondos, alianzas y negociación política

El aumento del reparto de ATN en el cierre del año se produjo en un contexto de negociaciones constantes entre el Gobierno nacional y los gobernadores, en medio de un escenario de fuerte ajuste fiscal y debates legislativos sensibles.

El envío concentrado de fondos a provincias aliadas expone el rol de los ATN como una herramienta central de negociación política, especialmente en un Congreso fragmentado donde el oficialismo necesita construir mayorías circunstanciales para avanzar con su agenda.