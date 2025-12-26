El exótico viaje de dos semanas de Sandra Pettovello a Singapur

El periodista Lucas Mella en su ciclo de Radio 10 dio a conocer que la ministra Sandra Pettovello viajará a Singapur para mantener tres reuniones oficiales en el país asiático, aunque sin conocerse con profundos detalles el temario de esos encuentros. La curiosidad de dicha agenda internacional de la funcionaria radica que las citas están programadas para los días 2, 3 y 5 de enero de 2026.

Sin embargo, la titular de Capital Humano decidió trasladarse a la isla oriental el 27 de diciembre y quedarse allí hasta el 11 de enero del año que viene. Según el conductor radial, al tratarse de un itinerario oficial del gobierno nacional, se supone que los gastos de estadía y del mismo traslado va por cuenta del Estado Nacional.

Este viaje no fue el primer viaje de carácter institucional de la ministra. En mayo, Pettovello fue acreditada oficialmente por el gobierno para representar al país ante la Santa Sede en la ceremonia de entronización del Papa León XIV, en reemplazo del presidente Javier Milei, quien no pudo asistir personalmente, junto con el canciller Gerardo Werthein. En esa delegación oficial fue expresado el saludo protocolar de la Argentina a la nueva autoridad de la Iglesia Católica.

Además de Roma, la ministra realizó un viaje oficial a Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. En esa visita, la funcionaria recorrió y se reunió con directivos de la planta local de la metalúrgica Tenaris, con el objetivo declarado de intercambiar experiencias sobre modelos de trabajo y relaciones laborales con referentes internacionales, en sintonía con políticas de empleo y capacitación que promueve su cartera.

Estos desplazamientos se dieron en un contexto en que el Gobierno nacional modificó su política de viajes para miembros del gabinete, flexibilizando restricciones previas sobre destinos internacionales para ministros durante el año, lo que amplió los posibles itinerarios oficiales y privados al exterior. Según los comunicados del Ejecutivo y redes oficiales del Ministerio de Capital Humano, los motivos de estos encuentros fueron el cumplimiento de representación diplomática en actos de Estado y la promoción de alianzas laborales y de formación profesional en el extranjero.