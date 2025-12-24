Los secretos de Hayden Davis, el empresario cripto que firmó un acuerdo confidencial con Milei

En pleno auge y posterior estallido del escándalo por $LIBRA, la polémica en torno al presidente Javier Milei sumó un nuevo capítulo con la revelación de un acuerdo confidencial firmado con el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, considerado una de las figuras centrales detrás de la fallida criptomoneda. El documento, rubricado en la Casa Rosada el 30 de enero de 2025, 15 días antes del lanzamiento y colapso de $LIBRA, lo designaba como asesor ad honorem del Estado en áreas como blockchain, automatización mediante smart contracts, digitalización de documentos públicos y capacitación en inteligencia artificial, bajo cláusulas de estricta confidencialidad y redactado íntegramente en español. La existencia de este convenio —hasta ahora desconocida públicamente— reaviva las investigaciones sobre el vínculo entre el Gobierno y el proyecto cripto que generó pérdidas millonarias a inversores locales y extranjeros, y plantea nuevas preguntas sobre la participación política y técnica de Davis en la génesis de $LIBRA.

Meses atrás, NOTICIAS investigó los secretos de Davis en una nota de tapa del periodista Rodis Recalt. A continuación, el artículo completo:

Hayden Mark Davis nunca formó parte de los grandes nombres del mundo de las criptomonedas. Hasta que apareció en Argentina. Con su empresa Kelsier Ventures y rodeado de operadores locales como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, el norteamericano de apenas 28 años se instaló en Buenos Aires con una promesa de negocios millonarios. Su camino comenzó a convertirse en realidad a partir de una serie de reuniones en la Casa Rosada y hasta se tomó una foto en la puerta del Banco Central junto a todos los actores involucrados en el escándalo $Libra.

El final de esta historia es conocido: acuerdos difusos, una criptomoneda lanzada —y destruida en cuestión de horas— a la que llamaron $Libra y una fuga de dinero que todavía está en proceso de rastreo. Al otro lado del escándalo, el presidente Javier Milei observa con temor los movimientos de Davis: sus entrevistas, sus mudanzas y hasta lo que puede declarar en las causas judiciales que avanzan tanto en Estados Unidos como en Argentina.

Un factor que cubre de misterio la figura de Davis es que tiene un celoso trabajo en su huella digital. Una simple búsqueda de su nombre en Google arroja muy pocos resultados. Y este trabajo de limpieza online no se hizo a partir del escándalo que se disparó por $Libra. Está pensado así desde hace tiempo. No tiene cuenta en LinkedIn ni en otras redes sociales. Cuando Milei compartió en la red social X su reunión con Hayden Davis en la Casa Rosada, el 30 de enero, el especialista en informática e inversor en Bitcoin Santiago Siri contó que quiso encontrar información sobre el norteamericano en internet y no había nada. El plan estaba en marcha.

Historia. Davis nació en una ciudad de Texas llamada Plano, donde vivió hasta sus 18 años. Luego continuó sus estudios en Liberty University, una universidad evangélica conservadora de Virginia, donde también jugó al fútbol en el equipo Liberty Flames, aunque fue titular en un solo partido. Era arquero, como Milei.

En lo poco que se puede rastrear de su huella digital se ha presentado como un emprendedor, pero con un pasado poco documentado antes de saltar a la fama. Creó varias empresas desde 2017, incluyendo Leaders Elevate, dedicada al coaching de liderazgo, y Luxury Drip, una compañía sin actividad conocida.

En 2020 fundó Kelsier Ventures, empresa clave en el lanzamiento de sus dos criptomonedas más famosas: $Libra y $Melania, en homenaje a la primera dama de Estados Unidos. Kelsier Ventures es un negocio familiar de los Davis. Hayden es el CEO, su padre Tom es el presidente y su hermano Gideon es el director de operaciones. Su madre, Emily Chynoweth, también participa, pero desde hace unos años se mudó a Barcelona, lo que hace que Hayden pase una parte del año en España.

Su madre es nieta de un personaje conocido en la historia policial norteamericana: Ervil Le Baron, apodado “The Mormon Manson”, una figura sectaria dentro de la comunidad mormona, creador de la Iglesia de los Primogénitos del Cordero de Dios (Church of First Born of the Lamb of God). Este líder religioso tuvo 57 hijos con trece esposas. Su historia fue objeto de una investigación y se retrató en un documental donde habla la madre de Hayden Davis. La historia termina de manera trágica: el bisabuelo de Hayden fue asesinado en la cárcel, pero antes de caer preso había dejado la orden de matar a su hijo, el padre de Emily Chynoweth. Hayden Davis creció escuchando estas historias.

El padre de Davis no tiene un pasado mucho mejor. Fue denunciado por falsificación de identidad, estuvo preso y luego, cuando salió, se reinventó como pastor y empresario.

La empresa de Davis está registrada en Delaware. Se hizo conocida en el mundo cripto por lanzar la memecoin de Melania Trump la semana de la asunción del presidente de los Estados Unidos y llegó a capitalizarse en 2 mil millones de dólares. Pero su fama mundial llegó con Milei, porque la criptomoneda llegó a valer el doble de la de Melania Trump. Alcanzó más de 4 mil millones de dólares de capitalización de mercado a la media hora de haberse lanzado. Este efecto se produjo porque el propio Milei promocionó $Libra con el argumento de que era un proyecto para invertir en Argentina.

Ahora Davis se volvió un dolor de cabeza para el Gobierno porque se habrían cortado todos los canales de comunicación e incluso comenzaron las especulaciones sobre las acciones que tomará el empresario cripto en su estrategia judicial.

Ya hubo algunas señales anticipatorias. Davis fue acusado de enviar mensajes en los que afirmaría que tiene “controlado” al presidente argentino. “Le envío $$ a su hermana y él firma lo que yo diga y hace lo que yo quiera”, trascendió que decía Davis sobre Milei. “Controlo a ese negro. Si quiero que publique algo, lo hace”, escribió.

A esto se le suma un llamativo conocimiento de los movimientos de Milei, porque sabía de antemano que el Presidente daría una entrevista televisiva, la que le realizó Jonatan Viale y fue interrumpida por el asesor estrella Santiago Caputo.

Los dos puntos más importantes sobre el poder que tiene Davis sobre Milei son el dinero y la información. Por un lado, afirmó tener 100 millones de dólares disponibles y a la espera de recibir instrucciones para saber qué hacer con ellos. Dijo que ese dinero “pertenece a los argentinos”, sin adentrarse en detalles. Por otro lado, es una persona clave en todas las investigaciones que se dispararon a partir del escándalo.

Hay investigaciones del FBI, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de la Security and Exchange Commission (SEC) y también las iniciadas en Argentina. ¿Qué pasaría si Davis decidiese cooperar con las autoridades, en especial con las estadounidenses, a cambio de beneficios judiciales? La fugaz abogada de Davis en Argentina, Yanina Nicoletti, escribió en X que su defendido se presentaría como “denunciante y querellante” para dar con “los verdaderos responsables”. En la Casa Rosada lo interpretaron como un señalamiento al Gobierno.

Una novedad llamativa de la última semana de febrero es que Nicoletti ya no sería la abogada de Davis. Su rol se limitó a presentarse en la Justicia y compartir en redes la amenaza de encontrar a los “verdaderos responsables”, y luego se habría retirado de la defensa del empresario cripto. Según el periodista Pablo Duggan, Nicoletti en el medio también recibió amenazas de supuestos cibernautas libertarios. NOTICIAS intentó comunicarse con ella, pero optó por el perfil bajo.

Nexos. Las pruebas del vínculo de Davis con Milei están a la vista de todos. Hubo reuniones en Casa Rosada de las que participaron, además de Davis, Mauricio Novelli, que ofició de nexo local para acercar al norteamericano con el Presidente. También estuvo un tal Glenn Heard, a quien Davis presentaba como su tío y decía que era amigo de Donald Trump.

En esa misma semana Davis y Heard viajaron a Vaca Muerta con la mira puesta en analizar negocios. Otra prueba del vínculo son los dichos de Gideon Davis, el hermano de Hayden, quien sostuvo que habría una “carta de intención” firmada por Milei para aplicar tecnología blockchain en distintas dependencias del Gobierno.

Luego de la reunión con Milei, Davis y sus socios locales celebraron en el hotel Four Seasons. Hubo champagne, risas y promesas de expansión. Se hablaba de un acuerdo que dejaría a Davis a cargo de las políticas cripto del gobierno argentino. Nunca apareció un contrato rubricado, pero la especulación creció.

Una de las figuras clave en la conexión con el Gobierno fue Mauricio Novelli, quien conoció a Davis en un evento de criptomonedas en Denver. Luego se volvieron a ver en Dubái, en un encuentro similar. Novelli tiene un emprendimiento de cursos de trading, donde tuvo contratado a Milei en 2021 como profesor virtual, y ese vínculo decidió explotarlo comercialmente al organizar el evento Tech Forum en Argentina, donde estuvo el Presidente como principal orador.

En primera fila de aquel evento en el Hotel Libertador estuvieron todos los involucrados en el caso $Libra: su socio en NW Professional Traders, Jeremías Walsh; Hayden, Tom y Gideon Davis; el CEO de Kip Protocol, el singapurense Julian Peh; el CEO de la plataforma para comprar criptomonedas Cube Exchange, Bartosz Lipinski; Manuel Terrones Godoy, youtuber y socio en Tech Forum; y Sergio Morales, asesor de la Comisión Nacional de Valores en temas de criptomonedas y recurrente speaker en eventos de tecnología, donde suele ser la voz del Gobierno en estos temas.

En el evento del Hotel Libertador, al lado de Novelli estaba la influencer Romina Malaspina, quien saltó a la fama por dar las noticias con ropa semitransparente en Canal 26. Hoy es una conocida influencer cripto, DJ y modelo. Este escándalo la encontró participando en Gran Hermano España. Probablemente no sepa lo que está pasando en Argentina con su amigo Novelli.

El escándalo cruzó fronteras. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia y el FBI comenzaron a investigar si hubo delito en la creación y el colapso de $Libra. Se radicó una denuncia que señalaba ganancias ilícitas de entre 80 y 100 millones de dólares, con perjuicios para miles de inversores. La SEC también fue alertada y se creó una comisión ad hoc para investigar estafas cripto.

El caso podría derivar en una demanda colectiva en Nueva York. Uno de los estudios que está reclutando damnificados es Burwick Law, que representa a más de 200 clientes de Argentina, Estados Unidos, Europa y Asia afectados por la caída de la criptomoneda.

Medidas. El temor en la Rosada es palpable e incluso comenzaron a sospechar de una posible extorsión de Davis. Hay quienes, como el periodista Horacio Verbitsky, sostienen que no solo Davis, sino también otros, están intentando chantajear a Milei.

En los días posteriores apareció una cuenta fake de “Yuyito” González en X diciendo que si no le daban el 1% de $Libra revelaría información íntima sobre el Presidente.

Luego del escándalo hubo contactos directos entre el entorno de Milei y Davis. Se buscó acordar una versión que protegiera al Presidente y al Gobierno. A Davis le pidieron que evitara dar entrevistas y que manejara el caso con discreción. Incluso estaba prevista una reunión con un emisario del Gobierno, según anticipó Davis en una entrevista. Pero luego no se supo más nada.

Hoy el paradero del norteamericano es desconocido. Podría estar en Texas, donde vive su padre, o en Barcelona, donde reside su madre.

Uno de los puntos más oscuros del caso es la ruta del dinero. Según la firma de análisis Arkham, hay casi 300 millones de dólares ocultos en direcciones vinculadas a Kelsier Ventures. Davis ha declarado que ese dinero “es de los argentinos”, aludiendo a que en la plataforma se tenían que registrar empresas argentinas para recibir financiamiento. Pero las transacciones en blockchain revelan algo diferente. Tres billeteras que manejan al menos 100 millones de dólares están etiquetadas con la palabra “Milei”.

En Argentina, la jueza federal María Servini delegó la causa en el fiscal Eduardo Taiano. En Estados Unidos, el FBI y la SEC ya avanzan en la recopilación de pruebas. En la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, la preocupación se respira en cada pasillo.

El caso $Libra no es solo un escándalo financiero. Es un volcán político en permanente erupción.

Rodis Recalt

E-mail: [email protected]

X/Twitter: @rodisrecalt