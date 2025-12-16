Quién es el nuevo jefe de la SIDE que no podía parar de subir selfies

Durante dos días, la cuenta de Facebook de Cristian Auguadra quedó abierta como una ventana sin traba. Un error que en cualquier funcionario sería un papelón, en el flamante jefe de los espías, directamente desconcertó a toda la comunidad de Inteligencia. En la cuenta había de todo: selfies en aviones, selfies con familiares, selfies en diferentes lugares del mundo, vínculos, recuerdos, tarjetas laborales y hasta la licencia de conducir de su hijo, con dirección visible. Una torpeza que, puertas adentro, todavía no terminan de explicarse.

Lo más extraño ni siquiera fue el contenido, sino la negligencia para preservar la privacidad por parte de un funcionario de la SIDE. Auguadra ya trabajaba en el organismo desde el año pasado. Su ingreso como Inspector General de Asuntos Internos le había dado acceso a la maquinaria interna, a los pasillos donde se revisan sumarios, donde se auditan fondos reservados y donde cada movimiento queda registrado.

Reportes

En Casa Rosada lo veían seguido: los registros muestran entre dos y cuatro visitas por mes durante los últimos cinco meses. En junio entró dos veces para reuniones; en julio, cuatro; en agosto, tres; en septiembre, cuatro, y en octubre, tres. La mayoría de esas charlas fueron con Santiago Caputo, el asesor presidencial. Y casi siempre estaba acompañado por José Lago Rodríguez, el hombre que Caputo puso en la SIDE para ordenar los asuntos legales y administrativos de la inteligencia.

Uno auditor y otro experto en contratos, manejando la SIDE. El cuadro es peculiar. En el ecosistema de espías se mencionan dos hipótesis sobre esta dupla. Una: que la pareja técnica llegó para transparentar un organismo acostumbrado a manejar presupuestos sin demasiadas explicaciones. La otra: que desembarcaron para lo contrario y que la administración quirúrgica tenga como finalidad un desvío de fondos más prolijo. Comentarios susurrados, nada más.

Pasado

Auguadra tiene un recorrido profesional lejos del mundo de la Inteligencia o la Seguridad. Lo suyo siempre estuvo cerca de los números: la asesoría fiscal, la consultoría legal, el análisis de riesgos, la gestión pública. En 2000 fundó Interpesos SA, una empresa de intermediación crediticia que combinaba bases de datos, plataformas digitales y licencias comerciales. En 2004, el macrismo lo propuso para el directorio del Banco Ciudad.

Quedó envuelto en denuncias por supuestas irregularidades con títulos públicos, un caso que no prosperó judicialmente, pero que dejó señalada su cercanía con el macrismo. Años después, en 2012, creó West Transfer SRL, una firma de transporte privado que operó hasta 2015 y que, además del servicio turístico y corporativo, se movió en rubros como concesiones y compraventa de inmuebles en zona oeste. +

Contrainteligencia

En 2013 armó una sociedad llamada AV Brokers Inmobiliarios junto a su esposa Valeria Fillmore. En 2021 creó otra llamada Cerrito Broker junto a Héctor Hermida, con quien además trabajó en la filial argentina de la consultora especializada en asesoramiento a empresas Global Consultancy Services. Su llegada formal a la SIDE fue en noviembre de 2024, con un cargo sensible: Inspector General de Asuntos Internos. El 2 de diciembre de 2025 el presidente Javier Milei lo designó como jefe, con el aval explícito de Santiago Caputo.

En ese contexto, la filtración de su Facebook dejó una sensación rara, sobre todo, porque nadie detectó la falla durante dos días. Menos aún entre los agentes que trabajan en Contrainteligencia, esos que pasan la mitad del día buscando rastros digitales ajenos. No la vieron venir. A Auguadra lo esperan desafíos más complejos que acomodar su privacidad, pero el comienzo fue abrupto. La cuenta de Facebook ya se cerró.