El nocaut de Manu Jove contra el libertario Mariano “La Geisha” Pérez

Este sábado 20 de diciembre quedará grabado en la memoria de los fanáticos del boxeo amateur y del espectáculo mediático argentino. En el marco de "Párense de Manos III", el periodista Manu Jove protagonizó uno de los momentos más impactantes de la noche al noquear a Mariano “La Geisha” Pérez, influencer libertario y figura polémica de las redes sociales, en una pelea que rápidamente se volvió viral.

El evento se realizó en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en la Ciudad de Buenos Aires, y volvió a combinar deporte, entretenimiento y cultura digital. Lejos de una velada de boxeo tradicional, Párense de Manos reúne a periodistas, streamers, influencers y celebridades en combates con reglas cercanas al boxeo amateur, ante una audiencia masiva que sigue cada cruce tanto en vivo como a través de plataformas de streaming.

Desde la previa, el duelo entre Jove y Pérez había despertado expectativa no solo por lo deportivo, sino por su carga simbólica. Manu Jove, conocido por su trabajo periodístico y su perfil crítico en redes, ingresó al ring con una bata naranja, acompañado por su esposa y por su colega Rebord, mientras sonaba “Chiquitita”, de ABBA, un gesto irónico que distendió el clima y anticipó que el combate no seguiría los códigos habituales del boxeo clásico.

En la esquina opuesta, Mariano Pérez, de 24 años, llegaba como una figura consolidada del universo digital libertario, con un discurso provocador y una fuerte identificación con el oficialismo nacional. Su presencia había alimentado la polarización en redes sociales durante las semanas previas, convirtiendo la pelea en un cruce de identidades políticas y culturales además de físicas.

El combate fue breve y contundente. Desde el inicio, Jove salió con una ráfaga de golpes que llevó a Pérez contra las cuerdas. La diferencia de ritmo, preparación y técnica se hizo evidente rápidamente. Tras una seguidilla de impactos y ante la imposibilidad de respuesta efectiva, el árbitro decidió detener la pelea por nocaut técnico, decretando así uno de los triunfos más rápidos y comentados de la noche.

La celebración posterior fue tan atípica como el evento mismo. Mientras le retiraban los guantes, uno de los acompañantes de Jove encendió un cigarrillo que el periodista aceptó en un gesto que fue leído como provocador y festivo a la vez. A pesar de la tensión previa, el final incluyó un abrazo entre ambos competidores, que puso un cierre distendido a un cruce cargado de expectativas.

Luego del combate, Pérez agradeció el apoyo recibido y reconoció el esfuerzo realizado durante su preparación, aunque admitió que no fue suficiente para igualar a su rival. Jove, por su parte, tomó el micrófono para bromear sobre las críticas previas, reflexionar sobre la experiencia y dejar un mensaje irónico: en el ring, como en la vida pública, subestimar al otro puede salir caro.

Más allá del resultado deportivo, el nocaut condensó en pocos minutos parte de la tensión que atraviesa al ecosistema mediático argentino. Un cruce entre periodismo, militancia digital y espectáculo que, por una noche, encontró su expresión más cruda sobre un cuadrilátero.