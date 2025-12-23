Guillermo Moreno lanzó su candidatura presidencial para 2027: “No es temprano, es necesario”

En diálogo con Mauro Federico en Wake Up, por Delta 90.3, el dirigente de Principios y Valores y referente del Movimiento Nacional Peronista, Guillermo Moreno, cuestionó el rumbo económico del Gobierno, reclamó una definición estratégica del peronismo y confirmó su decisión de competir por la Presidencia en 2027. Y en el reportaje, el ex secretario de Comercio de Cristina Kirchner accedió a un ping pong de preguntas y respuestas.



En la entrevista, Moreno aseguró que al gobierno de Javier Milei “no le está yendo bien” y afirmó que su esquema económico “ya fracasó”. En ese marco, sostuvo que el respaldo electoral actual del oficialismo responde a una suma de votos heredados: “Sacó los votos que sacó Macri, sumados a los de Macri: esos son los votos que hoy tiene”. También remarcó que el peronismo cuenta con un caudal electoral superior, aunque advirtió que existe “una franja decisiva” que define los balotajes.

Sin embargo, el exfuncionario planteó que hoy el justicialismo enfrenta dificultades para interpelar a ese electorado porque antes debe resolver una definición estratégica de fondo. “¿Es pro chino o es ‘América para los americanos’? Si el peronismo no resuelve esa definición, ¿desde dónde convoca?”, se preguntó, citando a Juan Domingo Perón: “La verdadera política es la ley internacional”. “Esa franja hay que convocarla, porque es la que finalmente te hace ganar una elección”,remató.



En ese contexto, Moreno confirmó su lanzamiento como candidato a presidente para 2027 y rechazó que sea prematuro. “No es temprano para lanzar mi candidatura. Al mirar los medios, constantemente me preguntan qué opino del peronismo. Con este lanzamiento emparejamos la cancha”, señaló, y agregó que en el escenario político también se proyectan otras candidaturas: “Se van a lanzar Grabois, Pichetto, Axel”.