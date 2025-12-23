La curiosa campaña de Gustavo Valdés para sumar afiliados a la UCR

“Te invito a afiliarte a la UCR y a ser parte de un espacio donde el diálogo, las ideas y el compromiso con Corrientes son protagonistas”, posteó Gustavo Valdés en su cuenta de Instagram. El exmandatario correntino compartió junto con el mensaje un insólito video en el que propone a sus seguidores ser miembros del centenario partido fundado por Leandro N. Alem.

Con un árbol navideño adornado con distintos escudos del radicalismo, el dirigente del litoral se dirigió a cámara afirmando: “Queremos invitarte a que pases a afiliarte a la Unión Cívica Radical, estamos acá, en el Comité Central del radicalismo. Pasa, vení, tráenos tu ficha, tráenos tu fotocopia del DNI y te esperamos. Seguramente, vamos a hablar de política, vamos a debatir, sería un gran honor que te sumes”.

En el comienzo del editado se puede observar un simpático blooper, que decidieron mantener en el reel, en el que a Valdés se le cae uno de los pequeños escudos con la inscripción UCR. Una grabación bastante casera, con cierto grado de improvisación en la producción audiovisual, que endulza el objetivo principal del spot, la de promover la afiliación al radicalismo correntino.

El radicalismo, históricamente un pilar tradicional del sistema político partidario del país, quedó reducido a un número muy menor de diputados y senadores en el nuevo Congreso, en el que muchos de sus propios legisladores se sumaron a otros bloques.Tras las elecciones legislativas de medio término, muchos dirigentes de la UCR decidieron reconfigurar el espacio parlamentario que llevó a profundizar las disputas internas sobre el rol político del partido.

Esa fragmentación se traduce hoy en debates sobre la identidad partidaria y la estrategia política que debería adoptar la UCR frente al Gobierno nacional y a la oposición fragmentada. Sectores históricos del partido presionan por recuperar una vocación crítica con clara distancia tanto del oficialismo como de otros espacios opositores, una facción más alineada con Valdés. Por otro lado, existen lineas más pragmáticas que promueven alianzas que diluyen la presencia identitaria del centenario movimiento.

A nivel partidario, la UCR llegó a un punto de inflexión con la decisión de renovar sus autoridades nacionales, después de años bajo la cuestionada presidencia de Martín Lousteau. Al cierre de este proceso, Leonel Chiarella fue elegido como nuevo presidente, perfilándose como uno de los titulares más jóvenes en la historia del partido, con un enfoque renovado que combine unidad interna con una agenda pública basada en “sentido común” y cuestiones sociales prioritarias para los ciudadanos.

Con la dirección partidaria ya renovada, el desafío para la UCR será consolidar una postura coherente frente a la administración de Javier Milei y las fuerzas opositoras, intentando recomponer su presencia territorial y recuperar protagonismo en las definiciones políticas nacionales. La situación interna revela un partido en plena reconfiguración que deberá encontrar, en los próximos meses, una narrativa propia para volver a posicionarse como actor relevante en el tablero político argentino.