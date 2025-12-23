El palo para Cristina que compartió Marcos Galperin: "Hay 59 hospitales Evita pero se atienden en el Otamendi"

“Hay 59 hospitales Evita, 35 Hospitales Perón, 17 Hospitales Néstor Kirchner. Pero se atiende en el Otamendi”, subió el usuario Rubio de Palermo a su cuenta de X. El tuit, referido a la internación de la expresidenta Cristina Kirchner, fue reposteado por Marcos Galperin otorgando mayor visibilidad. En sus redes, el fundador de Mercado Libre, un critico acérrimo del peronismo, suele compartir mensajes de manera asidua contra el movimiento creado por Juan Domingo Perón y contra el kirchnerismo, en particular.

Este sábado por la tarde, Cristina Kirchner tuvo un dolor abdominal intenso que obligó a los médicos a asistirla en su domicilio de la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria. Tras una evaluación inicial, con autorización judicial para su traslado, fue llevada de urgencia al Sanatorio Otamendi, una clínica privada de alta complejidad en la Ciudad de Buenos Aires. La evaluación dejó claro que el diagnóstico era apendicitis aguda con peritonitis localizada, una inflamación dolorosa que exigía intervención quirúrgica inmediata.

La operación, realizada durante la tarde del sábado mediante una técnica laparoscópica, fue ejecutada por el equipo médico del mismo centro de salud. Este abordaje mínimamente invasivo —habitual en cuadros de apendicitis— permitió extirpar el apéndice inflamado y manejar la peritonitis asociada. Una vez concluida la intervención, la mandataria ingresó a la sala de recuperación y desde entonces permanece internada bajo estricta observación médica.

El parte más reciente difundido por la dirección del Sanatorio Otamendi detalla que Kirchner continúa con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal, un dispositivo colocado para evacuar fluidos y reducir riesgos de infección o inflamación persistente. Los médicos destacaron que no presenta fiebre ni nuevas complicaciones hasta el momento. La internación se mantendrá hasta completar el tratamiento pertinente, dijeron las autoridades clínicas, y subrayaron que la decisión responde a garantizar una recuperación total y evitar riesgos asociados a la peritonitis.

Fuentes médicas consultadas por los medios señalaron que en casos de cirugías laparoscópicas por apendicitis sin complicaciones mayores, los pacientes suelen requerir entre 48 y 72 horas de internación para asegurar que la recuperación inicial transcurra sin contratiempos y que el dolor y la función intestinal se normalicen, aunque este plazo puede extenderse según la respuesta clínica individual de cada paciente. Si bien por ahora no hay una fecha formal de alta médica establecida, la voluntad de los profesionales de la salud es mantener la internación hasta completar el tratamiento antibiótico y verificar la estabilidad del drenaje peritoneal, pasos que suelen marcar el fin de la fase crítica de recuperación tras este tipo de intervenciones.

La noticia de su internación trascendió rápidamente al escenario político, donde se generó expectación y muestras de solidaridad entre seguidores y adversarios, incluso el presidente Javier Milei que le deseó "una pronta recuperación". El entorno de la dirigente peronista aguardan con atención cada parte, conscientes de que más allá del cuadro clínico concreto cualquier cambio en su estado de salud tendrá repercusiones en la agenda pública y en los debates de la coyuntura nacional.