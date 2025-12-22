El feroz cruce entre Mayra Mendoza y Juan Grabois expone las internas den UxP

"Yo no voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer. Primero me faltás el respeto porque la verdad decirme genia, no se quien te creás que sos. Porque lo que estás representando es justamente lo que no se necesita en la comunidad, que es fomentar la violencia cuando se ofrece orden y poder tener un trabajo formal. A mí me eligieron mis vecinos de Quilmes para poner ordenar este municipio. Lo que ustedes están haciendo, hasta lastimar a una vecina que estaba haciendo un trámite, no lo voy a permitir", sostuvo Mayra Mendoza en un audio filtrado.

La diputada provincial y ex intendenta tuvo un cruce telefónico con Juan Grabois que termino filtrándose en los medios. Esta mañana del lunes quedó marcada por un enfrentamiento verbal de alto voltaje entre los dirigentes kirchneristas, tras la protesta y los incidentes en el Concejo Deliberante de Quilmes por una ordenanza que busca regular la actividad de los cuidacoches, conocidos como “trapitos”.

Según fuentes periodísticas, el conflicto se originó cuando la intendencia promovió una ordenanza para formalizar y reglamentar el servicio de estacionamiento medido e incluir a los cuidacoches preexistentes bajo condiciones laborales formales. La medida, defendida como parte de un plan de ordenamiento urbano, fue rechazada por el MTE, que sostiene que la iniciativa deja afuera a trabajadores informales y podría significar la pérdida de medios de subsistencia para cientos de familias en un contexto socioeconómico ya tenso.

En la supuesta “llamada telefónica” y los mensajes cruzados que se dieron a conocer a medios periodísticos, la ex intendenta de Quilmes cuestionó duramente al líder social por “faltar el respeto” y por fomentar lo que consideró una confrontación innecesaria, acusándolo de buscar “hacer volver locos al resto” en momentos en que la población enfrenta dificultades económicas. Mendoza incluso llegó a poner en duda la representatividad del liderazgo de Grabois dentro del espacio peronista al plantear interrogantes sobre “cuál es tu conducción y qué es lo que verdaderamente representás”.

Por su parte, Grabois no se quedó atrás y utilizó sus plataformas públicas para responder con dureza. A través de mensajes en redes sociales, calificó de “garca” a quienes consideró responsables de la represión policial durante la protesta y denunció que el oficialismo municipal y la provincia habían habilitado el uso de la fuerza contra militantes y trabajadores. El dirigente social acusó, además, al gobierno local de llevar adelante una “privatización amañada” del servicio de estacionamiento y de clausurar instancias de diálogo social en un contexto de crisis.

El cruce no puede desligarse de tensiones más amplias dentro del peronismo y del kirchnerismo en particular, donde las disputas internas se han intensificado de cara al calendario electoral. Grabois, referente de Patria Grande y de organizaciones de la economía popular, ha venido expresando un fuerte cuestionamiento a miembros de La Campora, como Mendoza, y a otros sectores del peronismo por lo que interpreta como intentos de hegemonizar el espacio y dirimir candidaturas y posiciones de poder.

Analistas políticos consultados por distintos medios destacan que se revela una rivalidad más profunda entre dos concepciones de acción dentro del kirchnerismo: por un lado, una estrategia institucional y de gestión territorial asociada a La Cámpora y a la conducción política tradicional del peronismo bonaerense; por otro, una mirada desde las organizaciones sociales que reclama protagonismo y cuestiona las prioridades del armado electoral y las decisiones que afectan a los sectores más vulnerables. El choque de este lunes, con repercusiones en la agenda política nacional, ilustra cómo la tensión interna puede trasladarse rápidamente al terreno de la gestión y la comunicación pública.