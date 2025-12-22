Scioli furioso con el INDEC por los malos números en Turismo

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, protagonizó un fuerte enfrentamiento con el INDEC luego de que se difundieran cifras oficiales que describen un panorama negativo para el turismo. Molesto con los resultados, Scioli resolvió retirar el financiamiento que su cartera aportaba a dos encuestas centrales para el sector y dejó expuesta una tensión inédita entre el área política y el organismo técnico.

La decisión implica que, a partir de enero de 2026, la Secretaría dejará de financiar la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), dos herramientas clave que durante años sirvieron para medir el movimiento de turistas y la ocupación en todo el país. Desde el entorno de Scioli sostienen que los números difundidos “no reflejan la realidad” que observan en el sector y que la metodología utilizada subestima el impacto económico de la actividad.

Ante este escenario, el INDEC se verá obligado a modificar su esquema de trabajo. Según se informó, el organismo continuará produciendo estadísticas, pero con un relevamiento reducido, menos muestras y personal propio, enfocado exclusivamente en garantizar los datos mínimos necesarios para el cálculo del Producto Interno Bruto.

El enojo de Scioli se potenció tras la publicación de los últimos informes, que mostraron una caída del turismo receptivo y, en paralelo, un fuerte aumento de los argentinos que viajaron al exterior. Ese desbalance, según los datos oficiales, derivó en un déficit significativo en el ingreso de divisas por turismo, un punto especialmente sensible para el Gobierno.

Desde la Secretaría cuestionan, además, el método de autodeclaración que utiliza el INDEC para estimar el gasto de los visitantes extranjeros, al considerar que arroja cifras muy por debajo de lo que registra el sector privado. Para Scioli, esa subestimación termina construyendo una imagen excesivamente negativa de la actividad.

El conflicto abre un debate más amplio sobre la independencia del INDEC, la validez de las estadísticas públicas y el peso político que adquieren los números oficiales en un contexto económico delicado. Mientras el organismo defiende su metodología, la decisión del secretario de Turismo deja al descubierto una disputa que excede lo técnico y expone tensiones internas dentro del propio Gobierno.