La paciente Cristina Kirchner: los detalles de su compleja historia clínica

Dos veces presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner ha atravesado a lo largo de los años diversos problemas de salud que acompañaron su extensa trayectoria política. El episodio más reciente ocurrió el sábado 20 de diciembre, cuando fue internada de urgencia en el Sanatorio Otamendi por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Allí se le practicó una laparoscopía que resultó exitosa y, según el parte médico, evoluciona favorablemente con tratamiento antibiótico, sin fiebre ni complicaciones, aunque continuará internada hasta completar el esquema indicado.

Este cuadro se suma a un historial médico complejo, que incluye cirugías de alta complejidad y afecciones crónicas, como una operación de tiroides, una intervención quirúrgica en la cabeza, episodios de lipotimia o baja presión arterial, y rosácea.La operación de tiroides en 2012 fue uno de los episodios más notorios. Diagnosticada con nódulos sospechosos de cáncer papilar, Cristina Kirchner se sometió a una tiroidectomía total el 4 de enero en el Hospital Austral. La cirugía duró tres horas y media; los estudios postoperatorios confirmaron que eran benignos (adenomas foliculares), descartando malignidad. Recuperada en semanas, requiere hormonas de reemplazo de por vida. Este evento generó especulaciones, pero no dejó secuelas graves.

En 2013, una cirugía en la cabeza por un hematoma subdural la obligó a reposo. Originado posiblemente en un golpe en agosto, presentó dolores intensos, hormigueo y debilidad. El 8 de octubre, en la Fundación Favaloro, se realizó una craneotomía para drenar la sangre acumulada, en una hora y media. Vinculado a hipertensión y estrés, se recuperó sin complicaciones tras un mes de descanso.

Los episodios de lipotimia o baja presión han sido recurrentes, especialmente entre 2011 y 2013, agravados por estrés, calor e hipertensión subyacente. En enero de 2011, una ola de calor causó un desmayo que suspendió actividades. Siguieron incidentes en abril, mayo y octubre de 2011, y agosto y octubre de 2012. No requirieron internaciones largas, pero sumaron ausencias equivalentes a uno de cada 11 días entre 2012-2015.

La rosácea, una condición cutánea crónica con enrojecimiento facial, ha sido mencionada por ella misma. En 2017, en un discurso, aludió a una crema para tratarla, criticando las subas de precios. Es manejable con tópicos, sin impactos mayores documentados.

Por último, está su psiquis. En 2006, NOTICIAS reveló que la entonces candidata presidencial en ciernes habría estado bajo tratamiento por un cuadro de trastorno bipolar. Una de las fuentes de la investigación era el psiqiuiatra que la había tratado, una eminencia en la materia. Dijo que su cuadro era leve y estaba controlado. En su libro "Secreto de Estado" (Sudamericana, 2015), el periodista Nelson Castro avanzó en esa búsqueda, confirmó el dato y publicó la identidad del psiquiatra, el fallecido Alejandro Lagomarsino.

También el ex presidente Eduardo Duhalde se refirió al tema cuando dijo que Néstor Kirchner le habría mencionado ese cuadro de su esposa. Y uno de los médicos presidenciales de Cristina, Luis Buonomo, reconoció que estaba medicada con un estabilizador del ánimo que se usa para cuadros de bipolaridad, Valcote.

En resumen, estos cuadros reflejan la resiliencia de Kirchner ante desafíos de salud, influenciados por su intensa vida política. Fuentes médicas oficiales y reportes periodísticos respaldan esta cronología, destacando su capacidad de recuperación.