Quién es Nicolás Promanzio, el streamer libertario que tendrá cargo en el Gobierno

Nicolás Promanzio se perfila como una de las figuras emergentes del universo libertario digital que da el salto hacia la función pública en la administración de Javier Milei. Con poco más de 20 años, el streamer se hizo conocido como panelista habitual del programa "La Misa", el reconocido ciclo transmitido por la plataforma de streaming Carajo que funciona como posicionamiento del discurso oficialista, bajo la conducción del tuitero Daniel Parisini.

Oriundo de Rosario, Santa Fe, Promanzio es licenciado en Relaciones Internacionales egresado de la Universidad Austral, una formación que ha aprovechado para construir un perfil discursivo centrado en asuntos estratégicos y militares. Su presencia mediática en el programa de El Gordo Dan le permitió tejer vínculos estrechos con otros referentes del movimiento libertario, así como con miembros del gabinete nacional, hasta el punto de figurar en actos de alto impacto político como la presentación de los aviones de combate F-16 adquiridos por el gobierno nacional.

Su reciente incorporación al Ministerio de Defensa fue anunciada tras una convocatoria del teniente general Carlos Alberto Presti, quien asumió la cartera tras la salida de Luis Petri. Aunque aún no se definieron oficialmente sus funciones específicas dentro del organigrama, fuentes oficiales reconocen que aún resta formalizar el rol que ocupará, mientras el propio Promanzio se limitó a afirmar que “va a estar dando una mano y trabajando”, sin entrar demasiados en detalles.

La llegada del streamer a un ministerio clave como Defensa subraya un fenómeno político que ha caracterizado en la gestión de La Libertad Avanza: el traslado de figuras surgidas del activismo digital y de espacios mediáticos libertarios hacia posiciones estatales. Una estrategia política que muchos analistas señalan como parte de la “batalla cultural” promovida por el gobierno para consolidar su narrativa política. En ese sentido, la presencia de Promanzio no solo como vocero mediático sino como futuro funcionario es interpretada como un paso más en ese proceso.

Por otro lado, desde la oposición se sostiene la contradicción latente en la ideología promovida por el presidente libertario con estos nombramientos. La incorporación del activista virtual ha sido criticada por sectores que señalan la discordancia entre la retórica antisistema de Javier Milei y el acceso a cargos estatales sin concurso ni trayectoria burocrática tradicional de los militantes libertarios.

Más allá de su papel emergente en el Estado, Promanzio representa una generación de jóvenes libertarios que han encontrado en las redes sociales y en plataformas de streaming no solo un espacio para difundir sus ideas, sino un camino directo hacia la estructura de poder. Su nombramiento en el Ministerio de Defensa, aun con funciones por definir, simboliza la consolidación de un modelo de militancia digital con reverberación institucional que caracteriza a la administración de Milei. Todo un sello de época.