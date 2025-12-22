Victoria Villarruel se subió a un tuit que dice Bullrich "está gagá"

En su cuenta de X, el tuitero Santino Dezzotti publicó un video de Patricia Bullrich confundiéndose de Cámara en el plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto del Senado.El usuario apuntaló el editado que subió a las redes con un contundente "está gagá.Y esta era la que iba a manejar a Villarruel!!!".

En la grabación, la ex ministra de Seguridad se refiere al correntino Eduardo Vischi como "diputado", pese a que es senador. "¡Puta que lo parió con esto, no me sale nunca, flaco! Me confundo porque fui ministra y diputada pero nunca senadora. Discúlpeme, se me sale automáticamente", se excusó la jefa de bloque de La Libertad Avanza.

Si bien varios internautas apreciaron el blooper subido de Bullrich y el mensaje de Dezotti, una cuenta de X en particular llamó la atención. La misma Villarruel visibilizó el posteo y retuiteando el mensaje, pero esquivando alguna referencia del video y del señalamiento a la senadora porteña, destacó: "Qué genial tu foto de portada!!! No se me ocurrió!!". La foto de portada del activista villarruelista es de la vicepresidenta sosteniendo una espada, una manera solapada de difusión del dardo que el troll lanzó contra la legisladora mileista.

Un momento después, en un tuit desde su cuenta de X, Villarruel mandó un mensaje aclaratorio: "Con la senadora Bullrich estamos trabajando muy bien. Estoy muy conforme con su ingreso al Senado de la Nación y nuestra relación de trabajo y colaboración es mutua y valorada por ambas. No creo en la política estéril de enemigos, así que cumplo mi función y ella la suya".

Este intercambio de tuits es otro episodio más de la guerra fría entre ambas funcionarias, que comparten el mismo espacio político. La relación entre Villarruel y Bullrich, se ha tornado una de las internas políticas más visibles dentro del oficialismo de La Libertad Avanza, marcada por tensiones abiertas y choques públicos que evidencian diferencias profundas en el apoyo a la agenda del gobierno.

En julio de este año, la entonces ministra criticó duramente a la presidenta del Senado por no interrumpir una sesión impulsada por la oposición para discutir proyectos que complicaban la estrategia legislativa del Ejecutivo, acusándola de ser “cómplice del kirchnerismo destructor” y de “denigrar la institución” que preside, en un duro mensaje divulgado en redes sociales. La vicepresidenta respondió defendiendo su accionar bajo la Constitución y el reglamento del Senado, argumentando que su deber era garantizar la independencia del cuerpo.

Con el triunfo de Bullrich obtenido en las elecciones legislativas de medio término, la dirigente desembarcó a la Cámara alta. El viernes 14 de noviembre, un mes antes de la asunción al nuevo cargo legislativo, Bullrich fue invitada al despacho de la vicepresidenta en el Senado. En la reunión no hubo cámaras, ni foto oficial; solo café, sonrisas forzadas y un intercambio de regalos con mensajes subliminales: Bullrich le dejó a Villarruel una Constitución Nacional de regalo - aludiendo a las acusaciones de golpismo que la vicepresidenta recibió del entorno más duro de LLA-, mientras que la vicepresidenta le respondió con una botella de vino Malbec. Un guiño a la supuesta debilidad de la exministra por las bebidas espirituosas.

Es así como las dos damas de hierro de La Libertad Avanza mantienen sus reproches mutuos y defensas públicas, convirtiendose así en un termómetro de las tensiones que atraviesan al oficialismo argentino y una de las principales fuentes de incertidumbre sobre cómo se manejarán las grandes decisiones legislativas en el año que se avecina. Pero lejos de allí, las funcionarias son observadas por quizás la mujer más poderosa del gobierno nacional, Karina Milei.