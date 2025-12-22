La picante discusión entre Ruggeri y "la Bruja" Verón por el escándalo de la AFA

El debate por la sanción disciplinaria que la AFA aplicó a Estudiantes de La Plata tras no festejar a Rosario Central luego de ser designado campeón, derivó en un cruce televisivo entre Juan Sebastián Verón y Oscar Ruggeri en el programa ESPN F90. El tema, que ya había generado controversia en el ambiente del fútbol, escaló cuando el presidente de la institución Pincharrata intervino al aire para defender la medida adoptada por el club, en respuesta a las críticas del ex campeón del mundo, según expresó en el ciclo conducido por Sebastián Vignolo.

Ruggeri, fiel a su estilo frontal, cuestionó la postura de Verón y puso el foco en que "nosotros, entre los jugadores, nos tenemos que respetar". "Después, más arriba, que haya la pelea que tenga que ser", lanzó el ex defensor. La respuesta de Verón no tardó en llegar y elevó la tensión del intercambio. “Si hablamos de faltar el respeto, entonces se le falta el respeto al torneo, a lo que significa el fútbol. Recibiendo un torneo que no lo es”, replicó.

El intercambio continuó con Verón insistiendo en que la sanción envía un mensaje equivocado hacia el plantel. “Al jugador lo tenés que cuidar, no exponerlo. Después nos preguntamos por qué el fútbol argentino no crece”, señaló. En la conversación, el directivo platense menciónó la postura de Fútbolistas Agremiados que no respaldaron a los deportistas de Estudiantes en la postura de dar la espalda al conjunto rosarino.

Según ambos, el diálogo se dio en un tono firme pero sin intención de agravio personal, aunque el clima en el estudio reflejó la incomodidad del cruce. El episodio dejó en evidencia dos miradas opuestas sobre la gestión y la cultura futbolera, y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde hinchas y ex futbolistas tomaron partido. Desde Estudiantes consideraron un “mensaje hacia adentro”, mientras que en el entorno mediático varios respaldaron la postura de Ruggeri, de cuestionar la decisión en la cancha que tomaron el equipo pincharrata.