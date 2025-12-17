Conmoción: así recibieron a Lionel Messi en Santa Fe

Lionel Messi arribó este miércoles por la mañana al Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo y fue recibido por más de mil fanáticos que se congregaron desde temprano para ver de cerca al capitán de la Selección. Pese al furor que generó su llegada, el operativo de seguridad se desarrolló sin inconvenientes y permitió un paso ágil y ordenado del astro rosarino y su familia.

El avión que trasladó a Messi desde Florida aterrizó pasadas las 10 de la mañana. Aunque el horario de arribo sufrió modificaciones, con el correr de los minutos la terminal aérea fue colmándose de hinchas que aguardaban la salida del campeón del mundo, en un clima de expectativa y emoción.

Desde el Gobierno de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, y el Ministerio de Desarrollo Productivo provincial, a cargo de Gustavo Puccini, destacaron el funcionamiento del operativo coordinado por la presidenta del Aeropuerto, Gisela Riuli. “Tuvimos más de mil personas y ningún inconveniente. Lionel llegó, realizó los trámites de rigor y se retiró del aeropuerto en medio del entusiasmo de los fanáticos”, señalaron desde la organización.

La llegada de Messi también sirvió para mostrar la capacidad operativa de Sauce Viejo. “Nos coincidió el posible arribo de Messi con uno de los vuelos regulares que conecta con Aeroparque. Estábamos expectantes para garantizar el normal desarrollo de la operatoria diaria, con todo lo que implica tener a Messi en el aeropuerto. El personal estuvo a la altura”, destacó Riuli, quien agradeció el trabajo de todo el equipo.

Respecto de la logística, la presidenta de la terminal explicó que se articuló un trabajo conjunto con distintas áreas del Gobierno provincial para garantizar seguridad, agilidad y privacidad. En ese esquema participaron el Ministerio de Desarrollo Productivo, la Secretaría de Transporte y Logística, autoridades del área aeroportuaria y el Ministerio de Justicia y Seguridad.

Además, remarcaron que la reciente habilitación de la zona primaria aduanera permitió que Messi y su familia realizaran todos los trámites migratorios y aduaneros dentro de la propia terminal, lo que agilizó la salida rumbo al lugar donde el futbolista pasará su estadía en la provincia.

Actualmente, el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo opera vuelos diarios a Buenos Aires, con dos frecuencias por día a Aeroparque y una frecuencia quincenal a Ezeiza. También cuenta con cuatro vuelos semanales a Salta, los martes y sábados, y cuatro a Iguazú, los jueves y domingos.