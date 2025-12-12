La encuesta que preocupa al “Chiqui” Tapia: el 65,8% cree que “hay mucha corrupción” en el fútbol

Un relevamiento de la consultora Giacobbe sacudió el mundo del fútbol argentino y encendió las alarmas en la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según el estudio, el 65,8% de los argentinos considera que “hay mucha corrupción” en el fútbol nacional y asocia esa percepción directamente con la figura de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

La encuesta, realizada entre el 27 y el 30 de noviembre sobre una muestra representativa de todo el país, revela no sólo una fuerte desconfianza social hacia las instituciones del deporte más popular, sino también un consenso amplio sobre la existencia de prácticas irregulares. De hecho, al sumar quienes creen que “hay un poco de corrupción” (18,6%), el rechazo alcanza al 84,4% de los consultados. Apenas un 8,4% considera que no hay corrupción en el fútbol argentino, mientras que un 7,3% respondió que no sabe o prefirió no contestar.

Para la mayoría de los encuestados, el problema no se limita a una percepción difusa. Un porcentaje significativo utiliza términos como “mafioso”, “sinvergüenza” y “corrupto” para describir lo que consideran prácticas habituales dentro del fútbol y, en particular, en la gestión de Tapia al frente de la AFA. Esos calificativos, que circulan con fuerza en redes sociales y fueron amplificados por distintos medios, expresan un clima que excede lo deportivo y se instala en el terreno de la confianza pública.

El contexto refuerza esa mirada crítica. En las últimas semanas, la AFA quedó bajo la lupa judicial tras investigaciones y allanamientos por presuntas irregularidades económicas y vínculos con empresas financieras investigadas por lavado de dinero. Ese escenario potenció el malestar social y consolidó una percepción negativa que el relevamiento de Giacobbe deja en evidencia.

Las cifras colocan al fútbol argentino en el centro de un debate más amplio sobre transparencia institucional. Que casi siete de cada diez argentinos crean que hay “mucha corrupción” y que más de ocho de cada diez detecten algún nivel de irregularidad marca un nivel de desconfianza que incluso supera al de otras instituciones públicas.

En ese marco, Tapia enfrenta uno de los momentos más delicados de su gestión. Sus críticos señalan que su prolongada permanencia al frente de la AFA, con sucesivas reelecciones desde 2017, coincide con un aumento de polémicas arbitrales, decisiones institucionales cuestionadas y ahora una percepción social que lo coloca en el epicentro del descrédito.

La encuesta llega además en un momento sensible: a menos de un año del Mundial 2026, cuando la atención estará puesta en la Selección, las tensiones entre la dirigencia del fútbol, los clubes y la Justicia parecen intensificarse. La desconfianza medida por Giacobbe deja flotando una incógnita incómoda para la AFA: si será capaz de recuperar credibilidad o si estas cifras marcan un punto de quiebre en la relación entre el fútbol argentino y la sociedad.