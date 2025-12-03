En medio de la polémica la AFA salió a vender la marca en Wall Street

En medio de la controversia interna que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la disputa con el gobierno nacional respecto a la implementación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y la posible privatización de clubes, la AFA participó activamente en el evento internacional “AFA as a Global Brand, The Power of a Brand”, realizado en Nueva York, Estados Unidos. Esta iniciativa representa un paso estratégico para fortalecer la marca global de la AFA y explorar oportunidades de financiamiento en el mercado norteamericano, a solo dos días del sorteo de grupos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El evento, organizado en el icónico rascacielos Summit One de Manhattan en colaboración con Brand Finance, reunió a más de 200 invitados del ámbito deportivo, comercial y financiero. La conducción estuvo a cargo del exjugador y leyenda de la Selección Argentina, Sergio Goycochea, quien moderó paneles sobre el valor emocional, cultural y comercial de las marcas deportivas. Destacó la presencia virtual del arquero Emiliano “Dibu” Martínez, quien participó vía videoconferencia desde Inglaterra, compartiendo su visión sobre la preparación para el Mundial 2026 y el impacto global del fútbol argentino.

Durante la jornada, la desarrolladora Anker Advisor Group, representada por su ejecutivo Andrew Piana, actuó como sponsor estratégico. La firma compartió detalles sobre sus proyectos innovadores en infraestructura deportiva, incluyendo la creación del nuevo estadio del Inter Miami CF, equipo copropietario de Lionel Messi. Esta alianza subraya el compromiso de la AFA por atraer inversiones extranjeras y consolidar su presencia en el mercado estadounidense, en un momento clave donde la entidad busca diversificar fuentes de financiamiento para potenciar el desarrollo del fútbol nacional.

La participación de la AFA en Nueva York, cerca de Wall Street, llega en un contexto de tensiones locales, donde el presidente Javier Milei impulsa reformas para atraer capital privado al deporte, mientras la dirigencia de la AFA, liderada por Claudio Tapia, defiende el modelo tradicional de asociaciones civiles. A pesar de estos desafíos, la entidad sale a buscar financiamiento en EE.UU., demostrando su resiliencia y visión internacional de cara al Mundial 2026, que se jugará en Norteamérica.