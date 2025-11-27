River no gana en la cancha, pero sí en las redes: fue tendencia tras su desafío a "Chiqui" Tapia

El conflicto por la consagración de Rosario Central terminó dándole a River un protagonismo inesperado: lejos de los buenos resultados deportivos, el club se volvió tendencia en redes luego de que su vicepresidente segundo, Ignacio Villarroel, cuestionara públicamente la decisión de la AFA y apuntara contra Claudio “Chiqui” Tapia. Su frase —“no hubo votación”— encendió una polémica que atravesó hinchadas, medios y dirigencias.

Según explicó Villarroel, River nunca avaló formalmente el reconocimiento del título porque, directamente, no se sometió a votación. “Estoy en la reunión, sé lo que pasó: no hubo votación”, aseguró, desmintiendo la versión de que el Comité Ejecutivo había dado su aprobación al campeón. La postura del dirigente coincide con la de Estudiantes, que también informó que en ese encuentro “no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Liga 2025”. La declaración, publicada tanto por El Observador como por medios santafesinos, dejó expuesta una grieta institucional que amplifica la discusión sobre la transparencia de los procesos en la AFA.

Mientras tanto, River vive un presente deportivo irregular, pero encontró en este episodio una inesperada victoria simbólica: su intervención sacudió el clima dirigencial y lo posicionó en el centro de la conversación nacional. En Twitter, las frases de Villarroel y los fragmentos de las notas donde desmentía a Tapia se viralizaron de inmediato, convirtiendo al club en tendencia y generando memes, análisis y lecturas políticas sobre el poder dentro del fútbol argentino.

El contraste es evidente: River no logra imponerse dentro de la cancha, pero sí en el terreno digital, donde su denuncia encontró eco entre hinchas propios y ajenos. Aunque no cambie su presente deportivo, sí volvió a instalarse en el centro del debate más caliente del año.