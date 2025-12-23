El salvaje cruce entre Lilia Lemoine y Jorge Yoma en redes: "La papada del lunático"

El enfrentamiento en redes sociales entre la diputada libertaria Lilia Lemoine y el ex legislador peronista Jorge Yoma estalló a partir de un debate legislativo muy concreto: el tratamiento del Presupuesto 2026 y la discusión sobre la cuasimoneda riojana conocida como “chachos”. El cruce comenzó en X (ex Twitter), cuando Lemoine cuestionó severamente a diputados ligados al peronismo de La Rioja por su rol en la comisión de Presupuesto. En su mensaje, apuntó a la gestión del gobernador Ricardo Quintela y lanzó: “Ningún diputado kuka y menos de La Rioja tendría que mostrar la cara por la comisión de Presupuesto. ¡Recordemos que Quintela imprimió chachos para pagar gasto público!”.

La respuesta de Yoma no tardó en aparecer y tensó el clima de inmediato. En un tono que mezclaba reproche político con descalificaciones personales, el ex senador riojano escribió: “¡Oiga, niñita! No se meta con La Rioja, que está demasiado empinada para su estatura política e intelectual. Mantenga su rol en la vida, que es polvorear la papada del lunático. Saludos”. Sus palabras, cargadas de ironía y agravios, marcaron el comienzo de una cadena de ataques que escalaría en agresividad.

Lejos de retroceder, Lemoine respondió con nuevos dardos políticos y personales, recordando la trayectoria de Yoma dentro del peronismo y vinculándolo con disputas internas del PJ. “No le ganaste a Cristina la presidencia del Partido Justicialista aun estando condenada”, lanzó, y luego habló de un supuesto pedido de candidatura frustrado: “Parece que en 2023 mangueaba candidatura con el Javo y, como no se la dieron, ¡ahora nos pega!”. También insinuó que Yoma habría cobrado “tres salarios del Estado en simultáneo”, un señalamiento que, de ser cierto, consideró delictivo.

El ex legislador volvió a la carga y redobló la provocación en otro mensaje que sintetizó el tono agresivo del intercambio: “¡Jajaaaa! ¡Quedate en el barro, chinita! No pretendas subir a debatir conmigo, que te vas a ‘apunar’. Y no termines embarrada y en pelotas, cuando se diluya la ‘nube flatulenta’ donde vivís”. Estas frases, replicadas ampliamente en redes y portales, reflejaron una confrontación generada en principio por una discusión económica pero que rápidamente derivó en un intercambio de insultos.

El contexto político del enfrentamiento no fue menor. El Congreso había dado media sanción al Presupuesto 2026 tras eliminar uno de sus capítulos más polémicos, mientras el debate se trasladaba al Senado y el Gobierno buscaba mantener el equilibrio fiscal impulsado por Javier Milei. En ese clima, la discusión sobre los “chachos” riojanos —una cuasimoneda creada por la provincia para enfrentar sus gastos— se volvió un punto de fricción que Lemoine utilizó para criticar la gestión provincial y que Yoma interpretó como un ataque a su territorio.

Con el correr de las horas, el intercambio continuó con nuevas descalificaciones y acusaciones cruzadas, mostrando cómo el debate político y económico se transformó en un duelo personal entre dos figuras de peso mediático. El episodio dejó de ser solamente una polémica en redes para convertirse en otro síntoma del clima polarizado en la política argentina, donde el tratamiento de una ley clave puede disparar choques verbales cargados tanto de ideología como de ataques personales.