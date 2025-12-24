Pases de factura entre los Menem y los Caputo

La mala praxis que el oficialismo exhibe en cada votación clave del Congreso -incluso hoy, cuando tiene un número de legisladores suficiente como para no pasar zozobras- preocupa a la mesa chica del poder. En ese círculo íntimo de Javier Milei ya no saben si reír o llorar con la sucesión de bloopers legislativos que tuvo su último capítulo días atrás, cuando en Diputados naufragó el famoso artículo 11 de la Ley de Presupuesto con el cual el Gobierno pretendía materializar su bochazo a la Emergencia en Discapacidad y el financiamiento universitario. En paralelo, en el Senado se supo que la votación por la reforma laboral, el otro berretín libertario, pasará recién para febrero, en el mejor de los casos. Dos jugados, dos perdidos.

Como las derrotas traen consecuencias, en la mesa chica de Milei empezaron a volar acusaciones cruzadas. Los pases de factura tienen de un lado a los primos Menem (Martín, el presidente de Diputados, y "Lule", el operador todoterreno de la hermana Karina), y del otro, a los Caputo, sobrino y tío (el primero es Santiago, asesor estrella del Presidente, y el otro "Toto", ministro de Economía). Lo que se endilgan ambas partes es ni más ni menos que la paternidad del papelón. Los Menem, encargados de la negociación con los gobernadores para traducir ese apoyo en el poroteo de las votaciones en el Congreso, sufrieron la deserción de varios de ellos en el momento en que más los necesitaban. Y Santiago Caputo no solo se los echa en cara, sino que a partir de ahora intervendrá en la conversación con las provincias, cual bombero solícito. Del lado de los riojanos, el señalamiento es a "Toto" Caputo, a quien acusan por la torpeza con que pretendió colar el veto presidencial a Emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario en una ley en la que solo debía votarse el Presupuesto. Eso, dicen, irritó a todos los que no acompañaron la iniciativa.

Por último, tampoco Patricia Bullrich, la nueva jefa de los senadores libertarios, sale indemne de las críticas. Su debut fallido, sin poder imponer la reforma laboral antes de fin de año, le hizo perder puntos en la consideración de los hermanos Milei. Karina la sigue apreciando, aunque un poco menos que hace unas semanas.

El Congreso sigue siendo un calvario para los libertarios. Está visto, parafraseando al Presidente, que allí las victorias no dependen de la cantidad de soldados.