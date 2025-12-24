Quién es el autor del libro que Milei les regaló a sus ministros y que defiende el trabajo infantil y la prostitución

Con motivo del cierre de año, el presidente Javier Milei reunió en la Quinta de Olivos a sus funcionarios y a su círculo más cercano en una cena. La imagen oficial difundida en redes por el Gobierno lo mostró en el centro de la escena, rodeado por los integrantes de su equipo, todos sosteniendo el mismo libro: “Defendiendo lo indefendible”. El ensayo escrito por el economista estadounidense Walter Block, es considerado como uno de las obras más influyentes y polémicas dentro del pensamiento libertario.

El escrito de Block fue publicado originalmente en 1976 y de manera inmediata se convirtió en una obra de referencia por su carácter deliberadamente provocador. A lo largo de sus páginas, el autor justifica actividades socialmente cuestionadas y, en muchos casos, tipificadas como delitos, como la prostitución, el proxenetismo, el narcotráfico, la venta de órganos y el trabajo infantil, presentándolas como prácticas legítimas dentro de un mercado sin restricciones morales externas.

En ese marco, no es casual que el prólogo de la publicación haya sido redactado por el economista Murray Rothbard, uno de los principales referentes del anarcocapitalismo y el libertarianismo extremo. Una figura reivindicada en reiteradas oportunidades por el Presidente desde su época de panelista televisivo. “El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad”, es el eje conceptual que repite de manera sistemática Milei en sus discursos y se sostiene, a lo largo de sus 189 páginas, en el libro de Block.

A sus más de ochenta años, el ensayista sigue siendo una figura incómoda incluso para muchos liberales. Admirado por su coherencia doctrinaria y criticado por la radicalidad de sus conclusiones, encarna como pocos el costado más extremo del pensamiento libertario. “Prefiero ser consistente antes que popular”, suele repetir, consciente de que su legado está destinado tanto a inspirar como a incomodar a generaciones enteras de economistas y dirigentes políticos.

Con el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2023, tanto en América Latina, y especialmente en el país, las ideas del autor ganaron notoriedad en los últimos años al ser citadas por divulgadores e influencers libertarios. Aunque no mantiene una relación orgánica con gobiernos o partidos, sus escritos son mencionado como respaldo teórico de las posiciones más duras contra el Estado. En Estados Unidos, Block participa activamente en think tanks y fundaciones, y fue una voz recurrente en espacios ligados al Partido Libertario norteamericano.

En sus redes sociales, el biógrafo de Milei, Marcelo Duclos, compartió un mensaje del escritor refiriéndose al mandatario argentino. "Milei es lo mejor que nos ha pasado en mucho tiempo para el movimiento de la libertad y la libertad económica. Todos los libertarios deberían sacarse el sombrero, saludarlo y desearle éxitos. No, corrijo: todo el mundo debería hacerlo", fue el posteo. Hace algunos años, Block vino al país para llevar a cabo una serie de charlas en el ámbito del libertarismo autóctono.

Nacido en Nueva York en 1941, el economista se formó académicamente en la Universidad de Columbia, donde obtuvo su doctorado en Economía, y desarrolló gran parte de su carrera como profesor en la Loyola University New Orleans. En esa época asumió sin matices los postulados del anarcocapitalismo de Rothbard, que sostiene la privatización absoluta de todas las funciones públicas. “El rol del economista no es decir qué es moralmente agradable, sino analizar las consecuencias lógicas de cada acción”, afirmó en más de una ocasión, sintetizando su método provocador.

En la década del 70, desde esa matriz teórica, Block construyó una obra que desafío consensos éticos, jurídicos y políticos. "Defendiendo lo indefendible", reeditado en múltiples idiomas, se convirtió en un texto de culto dentro del libertarismo. Allí, este teórico se propone justificar, desde el derecho de propiedad y la libertad individual, a figuras y actividades socialmente repudiadas, como los especuladores, los usureros, los proxenetas o incluso los contaminadores. “Si una acción es voluntaria y no viola derechos de propiedad, no puede ser criminalizada”, sostiene el autor en uno de los pasajes más citados del libro.

“Lo verdaderamente inmoral es que el Estado impida a las personas tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su propiedad”, escribió, desafiando frontalmente los límites del consenso liberal clásico. Las ideas del texto generaron fuertes polémicas dentro y fuera del ámbito académico. Más allá de Defendiendo lo indefendible, el economista escribió numerosos artículos y publicaciones sobre teoría económica, ética libertaria y crítica al intervencionismo estatal.

En conferencias y entrevistas, suele insistir en que “el mercado es un proceso moralmente superior al poder político” y que “la política es el arte de vivir del trabajo ajeno; mientras que el mercado es cooperación voluntaria”. Autodeclarado defensor del laissez-faire absoluto, sus declaraciones económicas más firmes se encuentra en el rechazo de impuestos, regulaciones laborales y políticas redistributivas, a las que define como “formas encubiertas de expropiación”. ¿Será el faro académico de Javier Milei para los próximos años?