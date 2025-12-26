Quién es la diputada libertaria que confundió Navidad con Pascuas: “Noche buena de resurrección”

En plena celebración de la Navidad, la diputada nacional por La Libertad Avanza, Juliana Santillán, quedó en el centro de la escena luego de publicar un saludo que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales por un llamativo error conceptual.

A través de un video difundido en sus redes, la legisladora deseó felices fiestas y cerró su mensaje con una frase que generó sorpresa, burlas y críticas: “Feliz Nochebuena y Navidad de resurrección”. La expresión fue interpretada por miles de usuarios como una confusión entre dos celebraciones centrales del calendario cristiano.

Tal como señalaron numerosos comentarios, la Navidad conmemora el nacimiento de Jesús, que se celebra el 25 de diciembre, mientras que la resurrección de Cristo es el hecho central de la Pascua, asociada a la Semana Santa. La mezcla de conceptos provocó una rápida viralización del video y dio lugar a aclaraciones y correcciones por parte de los propios usuarios.

La situación escaló cuando en la red social X se activaron las llamadas “Notas de la Comunidad”, donde se agregó contexto histórico y religioso para explicar la diferencia entre la Natividad y la Resurrección, dos momentos distintos dentro de la tradición cristiana.

Ante la repercusión del episodio, que acumuló miles de interacciones y comentarios irónicos, Santillán decidió eliminar la publicación. El episodio se suma a otros traspiés comunicacionales protagonizados por la diputada, que en más de una oportunidad quedó expuesta por errores difundidos a través de sus redes sociales.