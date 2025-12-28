¿Qué pasó con los salarios este año?

En los últimos años Argentina atravesó un escenario de alta inflación que impactó de forma directa en los salarios, el poder adquisitivo y la dinámica de contratación. A octubre de 2025, la inflación acumulada alcanzó el 24,8%, con un interanual del 31,3%. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estima un IPC anual del 28,2%, lo que marca un proceso de desaceleración frente a períodos anteriores.

En este contexto, Adecco Argentina presentó su Guía Salarial 2025-2026, elaborada a partir de un relevamiento realizado entre 305 empresas nacionales e internacionales y más de 216 posiciones de distintos sectores y regiones del país.

El objetivo del informe es brindar una referencia actualizada para la toma de decisiones en compensaciones, beneficios y políticas de recursos humanos.

Mercado fuera de convenio. Los trabajadores fuera de convenio recibieron un ajuste promedio del 36% en 2025, 7.8 puntos por encima del IPC proyectado por el REM, mostrando una recuperación parcial del salario real. En 2024, en cambio, el ajuste promedio había sido del 110,05%, quedando más de 7 puntos por debajo del IPC (117,76%).

Para 2026, las empresas proyectan incrementos fuera de convenio en un rango de 16% a 20%, con revisión preferentemente trimestral y decisiones atadas a la evolución macroeconómica.

El estudio detectó que el 42% de las empresas utiliza múltiples indicadores para definir aumentos, siendo las paritarias el más influyente, seguido por la combinación IPC + Paritarias.

¿Cada cuánto tiempo las compañías realizan ajustes salariales? Una de las principales tendencias del año es el cambio en la periodicidad:

42,3% de las empresas hoy revisa salarios cada 3 meses .

En 2024, el 46% lo hacía mensualmente .

Aun así, un 15,4% continúa con actualizaciones mensuales.

El 7,7% sigue las paritarias del sector para evitar solapamientos.

Frecuencia de revisión de ajustes salariales

Mensual: 15,4%

Bimestral: 3,8%

Trimestral: 42,3%

Cuatrimestral: 11,5%

Semestral: 19,3%

Otro: 7,7%

Este movimiento hacia la trimestralización responde a la baja de la inflación y a la necesidad de las compañías de estabilizar su planificación financiera.

Impuesto a las Ganancias: impacto y estrategias. El impuesto a las Ganancias sigue siendo un punto crítico para empleados y empresas. Solo el 12% de las compañías revela tener una política formal para mitigar su impacto. Entre las prácticas más frecuentes se destacan:

La empresa absorbe total o parcialmente las retenciones (10% al 50%).

Complementación con beneficios para mantener el salario neto.

Pago informal de una parte del salario para evitar retenciones.

Prorrateo de los descuentos en el período de vigencia.

Retención de Talentos . Este tema es uno de los principales desafíos del sector en los últimos años. El 28% de las empresas que participaron de la Guía Salarial 2025-2026, cuenta con acciones específicas de retención. Las estrategias se enfocan principalmente en 3 ejes: compensación económica, bienestar y desarrollo profesional.

Modalidad de trabajo. El 40% de los participantes, indicó tener actualmente una modalidad híbrida de trabajo. Esta modalidad ha disminuido casi 10 puntos en relación a la medición del primer semestre. El 63% tiene un solo día remoto a la semana.

El 58%, por el contrario, trabaja de manera presencial. Este porcentaje aumentó notoriamente en el 2025. Además, el 12,5% de las compañías planea modificar su modalidad de trabajo en los próximos meses. En la medición de Adecco en el segundo trimestre, la presencialidad era del 48%.

¿Qué sucede con la generación de empleo? El 60% indicó que incorporó o piensa contratar empleados en 2025/2026. En cuanto a los perfiles más buscados para los próximos meses, se observa un abanico de necesidades que hablan de una economía en transformación, las empresas proyectan un fuerte impulso en operarios y producción, motorizado por la expansión industrial y manufacturera mientras que también crece la demanda de ingenieros y técnicos, especialmente en mantenimiento, automatización y otros roles altamente especializados. A la par, el talento IT y digital continúa consolidándose como pieza clave en el avance de la digitalización corporativa.

El desarrollo de negocios también empuja la incorporación de perfiles comerciales y de ventas, reflejando una inversión orientada al crecimiento de mercados, y se suma un incremento sostenido en posiciones de Administración & Finanzas. Finalmente, aparece una sorpresa: por primera vez, los perfiles vinculados al sector agro ingresan en el radar de contratación, un dato que no se registraba en mediciones anteriores y que confirma la ampliación del mapa laboral del país.

¿Qué pasa con la rotación? El 33% de las empresas indicó que tiene previsto finalizar el año con una rotación de personal promedio de 5,8%. El valor de mayor mención fue del 5%. Al comparar con 2024, donde la rotación fue del 8%, se observa una reducción significativa en la movilidad laboral.

por M.A.