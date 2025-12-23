Cuál fue la mejor inversión del 2025

El 2025 fue un año lleno de cambios económicos, sorpresas y movimientos bruscos en casi todos los mercados. Con una inflación del 24,8% entre enero y octubre (todas las presentadas hasta el momento de redacción de esta nota), muchos argentinos buscaron maneras de proteger su dinero. Algunas opciones funcionaron muy bien, otras quedaron muy por debajo de lo que se esperaba. Esta es una mirada simple y directa a lo que pasó con cada inversión relevante del año.

El oro: el gran ganador del 2025 en todo el mundo. La inversión que mejor se comportó este año fue el oro. Subió casi un 60% en dólares, un crecimiento enorme para un activo que suele moverse más lentamente. ¿Por qué pasó esto? Principalmente porque en momentos de incertidumbre global, mucha gente y muchas instituciones lo eligen como “refugio”. Cuando el panorama económico mundial preocupa, el oro tiende a subir, y en 2025 lo hizo casi sin pausas.

Fue, sin ninguna duda, la inversión estrella del año a nivel global.

El mercado internacional: acciones fuertes, criptomonedas débiles. Quienes invirtieron en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos —lo que se conoce como “S&P 500”— también tuvieron un buen año, con ganancias cercanas al 16% en dólares. El año empezó mal para estas empresas, pero terminaron recuperándose por completo.

La contracara fue Bitcoin. La criptomoneda más grande del mundo venía de subas importantes en años anteriores, pero en 2025 no logró mantener ese impulso. Llegó a estar un 35% arriba, pero luego cayó y en este momento tiene un precio prácticamente igual al de principios de 2025.

El dólar en Argentina: oficial arriba, blue abajo. Así como el oro fue la estrella global, en Argentina el protagonista volvió a ser el dólar. Pero no todos los dólares tuvieron el mismo recorrido.

El dólar oficial pasó de 1.048 a 1.475 pesos en lo que va del año, una suba cercana al 40,7%. Fue una de las mejores rentabilidades del país. El único problema: hasta abril, con el cepo todavía firme, casi nadie podía comprarlo libremente. Y, como es de esperar, la mayor suba se produjo posterior a la salida parcial del cepo, por lo que pocos argentinos pudieron aprovechar ese gran aumento.

El dólar blue, en cambio, comenzó el año en 1.215 pesos y hoy ronda los 1.435 pesos, una suba del 18,1%. A simple vista parece buena, pero frente a la inflación terminó siendo una mala inversión. En términos reales, quienes compraron blue perdieron alrededor de un 5,4% de poder adquisitivo. Muy lejos de su rol habitual como “cobertura”. Y recordemos que aún no se presenta la inflación del mes de noviembre, que daría una pérdida de poder adquisitivo aún mayor para quienes compraron dólar blue en enero de este año.

Bienes raíces: el ladrillo no acompañó. Comprar propiedades —algo que históricamente muchos consideran “seguro”— tampoco fue una gran inversión en 2025. Entre enero y octubre, el precio promedio del metro cuadrado subió apenas un 3,6%. Si bien su valor se mide en dólares, siguen estando por debajo de la inflación en lo que va del año.

Fue un año muy débil para el mercado inmobiliario, sin señales claras de recuperación.

El plazo fijo: simple, conocido y ganador en pesos. Una de las grandes sorpresas del año fue el regreso del plazo fijo como alternativa rentable. Aunque las tasas cambiaron mucho de un mes a otro, un ahorrista que renovó su plazo fijo todos los meses con interés compuesto terminó con una ganancia cercana al 32% entre enero y octubre.

Frente a una inflación del 24,8%, esto representa una ganancia real del 5,8%. Es decir, no solo mantuvo su valor, sino que lo aumentó. Para quien buscaba una inversión en pesos sencilla y sin complicaciones, el plazo fijo terminó siendo la mejor opción.

Acciones argentinas: un año de subas y derrumbes. La bolsa local vivió uno de los años más movidos de la década. Durante nueve meses el mercado cayó casi un 35%, pero tras las elecciones legislativas del mes de octubre rebotó de manera muy fuerte. Con ese impulso, el índice terminó mostrando una ganancia del 20% en el año. El problema es que, al compararlo con la inflación, ese número se convierte en una pequeña pérdida real del 3,8%.

Aun así, hubo empresas que se destacaron muchísimo: Instituto Rosenbusch (Ticker: ROSE) subió alrededor de 95% en lo que va del año, y Grimoldi (Ticker: GRIM) cerca de 100%. Para quienes estuvieron posicionados en esos papeles, el 2025 fue excelente, aunque se trata de inversiones más riesgosas y no tan previsibles como las opciones aún más tradicionales.

Entonces… ¿Cuál fue la mejor inversión del año? Depende de dónde se mire:

● A nivel mundial, el gran ganador fue el oro, que subió casi un 60% y superó a todo lo demás.

● En Argentina, en pesos, el mejor rendimiento lo dio el plazo fijo, con una ganancia real cercana al 5,8%. Si no contamos acciones puntuales.

● Si hablamos de dólares, la mayor suba fue la del dólar oficial, aunque difícil de aprovechar por su acceso limitado.

● En acciones locales, hubo casos individuales muy exitosos, pero el promedio del mercado no logró vencer a la inflación.

El año 2025 dejó en claro que no hay una fórmula mágica: cada inversión tiene su momento. Lo importante, una vez más, es diversificar y entender qué lugar ocupa cada activo dentro del panorama general.

*Ariel Mamani es un joven referente en educación financiera y fundador de INVERARG.

por Ariel Mamani