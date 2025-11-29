Las expectativas mandan

Vistage Argentina, la red que conecta y potencia a los empresarios que trabajan para mejorar sus liderazgos y la toma de decisiones, dio a conocer los datos obtenidos del Índice de Confianza Empresaria del tercer trimestre (Q3) de 2025. El estudio contó con la participación de 393 empresarios (CEOs, Gerentes Generales y dueños de empresas de Argentina).

“Esta encuesta refleja una moderación en el ánimo respecto al trimestre anterior pero es importante que miremos la perspectiva completa. Se observa un optimismo cauto en la gestión interna de las empresas que nos muestra la resiliencia del sector: incluso ante la incertidumbre económica, que es señalada como la preocupación principal, nuestros CEOs están enfocados en la expansión y el crecimiento de su propia organización”, sostiene Guadalupe San Martín, CEO de Vistage Argentina.

Consultados sobre cómo se comportó la economía argentina en el último año, el 25% de los empresarios piensa que el escenario mejoró, mientras que el 50% estima que empeoró y el 25%, que se mantuvo sin cambios. Además, para los próximos doce meses, el 45% de los empresarios estima que la situación económica mejorará; el 33% señala que no habrá cambios; y el 22%, que empeorará.

Respecto a las proyecciones para sus empresas en los próximos 12 meses, el 51% confía que el volumen en unidades vendidas aumentará; el 34% subraya que se mantendrá; y el 15%, que disminuirá. En tanto, sobre la rentabilidad, el 40% de los líderes empresarios manifiesta que disminuirá; el 36% valora que no habrá cambios; y el 24% restante indica que la rentabilidad aumentará.

Sobre la inversión en activos fijos, el 54% indica que se mantendrá sin cambios; el 29% cree que aumentará; y el 18% restante valora que disminuirá. Y en cuanto a la facturación, el 52% estima que aumentará; el 36% señala que se mantendrá; y el 12% que disminuirá.

El comportamiento de los precios de los productos/servicios fue otro punto consultado en el Índice de Confianza Empresaria. El 48% de los empresarios afirma que para los próximos 12 meses se mantendrán igual. Para el 35%, los precios aumentarán; y para el 17%, disminuirán.

Y respecto a la plantilla de empleados, el 52% consigna que se mantendrá igual; el 30% estima que se incrementará; y el 18% responde que quizá sea menor a la actual.

Por otro lado, sobre el problema de negocios más importante que enfrentan las compañías en la actualidad, el 37% de los empresarios considera que es la incertidumbre económica (preocupaciones por la economía local o internacional, finanzas públicas, etc.). Le siguen en importancia temas financieros (financiación, flujo de caja, rentabilidad) con el 21%, y los mayores costos (energía, materia prima, salarios, etc.) con el 18%. Otros problemas mencionados son el crecimiento (demasiado lento o demasiado rápido) con el 10% y el personal (encontrar, contratar, retener, capacitar) con el 9%.

Por último, los empresarios estiman que la inflación anual 2025 será de 41% (9 puntos porcentuales más que lo que preveían en el Índice de Confianza Empresaria anterior) y afirman que el tipo de cambio se ubicará en $1.620 por dólar (oficial) al 31 de diciembre de 2025 (130 pesos más que lo estipulado en el Índice Q2).

El Índice de Confianza Vistage nació en Estados Unidos en el primer trimestre de 2003 y en Argentina comenzó a realizarse en el año 2006.

por M.A.