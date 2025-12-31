Ludovica Squirru dijo que Milei es un extraterrestre: “Nació en Quirón”

La astróloga Ludovica Squirru volvió a generar repercusión con una de sus predicciones más llamativas al referirse al presidente Javier Milei. En declaraciones recientes, sostuvo que el mandatario argentino “viene de otro lugar del espacio” y aseguró que “no es de acá, no es de la Tierra”, sino que “nació en Quirón”, una constelación asociada, según su mirada, a procesos de transformación profunda.

Squirru afirmó que Milei llegó al mundo con una misión especial, vinculada a un cambio energético y estructural en la Argentina. “Viene con una misión en la Tierra”, señaló, y explicó que su figura no puede analizarse únicamente desde parámetros políticos tradicionales, sino también desde una dimensión espiritual y cósmica.

En su interpretación, el Presidente encarna un rol disruptivo y de quiebre, algo que, según la astróloga, se corresponde con su carta astral y con su signo en el horóscopo chino. En ese marco, y en sintonía con el costado esotérico de Milei, lo definió como un líder que genera impacto, incomodidad y reacciones extremas, pero que cumple una función clave en un proceso de transformación más amplio.

Squirru remarcó además que el paso de Milei por el poder estará atravesado por pruebas intensas y momentos de tensión, tanto a nivel personal como colectivo. Según su visión, esas dificultades forman parte del camino que debe transitar para cumplir con la misión que le atribuye desde lo astrológico.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y se sumaron a la larga lista de lecturas místicas, simbólicas y alternativas que suelen rodear la figura del Presidente, cuya personalidad y estilo continúan alimentando interpretaciones que exceden el plano estrictamente político.