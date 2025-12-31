Archivo implacable: cuando Lilia Lemoine daba cursos en la Tecnópolis K

Un archivo que volvió a circular en redes sociales reavivó un capítulo poco difundido del recorrido público de Lilia Lemoine. Años atrás, cuando aún no tenía protagonismo político, la actual diputada nacional de La Libertad Avanza brindaba cursos y talleres en Tecnópolis, el predio cultural y educativo que funcionó como emblema de la gestión kirchnerista.

Según los registros de la época, Lemoine formaba parte de las actividades abiertas al público que se desarrollaban en el marco de Tecnópolis, donde se ofrecían capacitaciones vinculadas al diseño, el cosplay y la cultura pop. En ese contexto, participaba como expositora y promotora de talleres gratuitos destinados a jóvenes y visitantes del predio.

Además de su rol en Tecnópolis, por aquellos años Lemoine también tenía presencia en medios de comunicación alineados con el kirchnerismo, con alguna aparición en la señal de noticias C5N, un dato que hoy contrasta con su posicionamiento político actual y su discurso crítico hacia ese espacio.

El material de archivo muestra a una Lemoine integrada a iniciativas culturales financiadas por el Estado, en un momento en el que Tecnópolis era presentado como una política pública central para la difusión de la ciencia, la tecnología y las industrias creativas.

El contraste entre aquella etapa y su presente como diputada libertaria, desde donde cuestiona con dureza al kirchnerismo y al gasto estatal, fue uno de los motivos por los que el contenido volvió a viralizarse y generó debate en redes sociales y en el ámbito político.

La reaparición de estos registros funciona como un recordatorio del pasado reciente de la dirigente y alimenta la discusión sobre los cambios de discurso y recorrido de figuras que hoy ocupan lugares centrales en la escena política argentina.