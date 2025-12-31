Feinmann contra el tribunal de la Causa Cuadernos por irse en la feria y carnaval: “Son de cuarta”

El juicio por la denominada Causa Cuadernos, que investiga un presunto sistema de coimas en la obra pública y tiene como acusados a ex funcionarios y empresarios, quedó envuelto en una nueva polémica luego de que el tribunal oral a cargo del proceso confirmara que tomará la feria judicial de enero.

Según se informó, el Tribunal Oral Federal resolvió suspender las audiencias durante todo el mes de enero y además dejó abierta la posibilidad de que tampoco se realicen durante los feriados de carnaval, lo que podría extender aún más los tiempos del proceso judicial.

La decisión generó críticas en distintos sectores políticos y mediáticos, dado el peso institucional del expediente y las expectativas puestas en el avance del juicio, considerado uno de los más relevantes de los últimos años en materia de corrupción.

Ante esta situación, el periodista Eduardo Feinmann reaccionó con dureza en redes sociales y publicó un mensaje directo contra los magistrados del tribunal. “Esos jueces son de cuarta!!! Vergüenza nacional”, escribió, sintetizando el malestar por la interrupción del calendario judicial.

El comentario del conductor volvió a instalar el debate sobre la lentitud de los procesos judiciales y el impacto de la feria y los feriados en causas de alto impacto político, mientras el juicio por los Cuadernos continúa a la espera de definiciones sobre su cronograma en febrero.