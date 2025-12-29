Alfredo Casero destrozó la internet satelital de Elon Musk

El actor Alfredo Casero apuntó con dureza contra Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, y generó revuelo en redes sociales con una crítica directa a su funcionamiento en la Argentina. A través de su cuenta de X, Casero escribió: “No lo recomiendo, no te acepta y te deja en pelotas, te hacen comprar la antena y no te responden ni la app, ni te deja terminar. Un bluff”.

El mensaje se viralizó rápidamente y reavivó el debate sobre el rendimiento y las expectativas alrededor del sistema de internet satelital que desembarcó recientemente en el país como una alternativa para zonas sin conectividad tradicional.

Starlink es un servicio de internet desarrollado por SpaceX, la empresa de Elon Musk, que funciona a través de una red de satélites de órbita baja. A diferencia del internet satelital clásico, promete menor latencia y velocidades más estables, con el objetivo de llevar conexión de banda ancha a regiones rurales o alejadas de los grandes centros urbanos.

En la Argentina, Starlink comenzó a operar de manera oficial en 2024 y desde entonces despertó un fuerte interés, especialmente en provincias donde el acceso a fibra óptica o cable es limitado. El sistema requiere la compra de un kit que incluye una antena, un router y la instalación básica, además del pago de un abono mensual.

En los últimos meses, la empresa aplicó una reducción de precios en el país, tanto en el costo del equipamiento como en el servicio mensual, con la intención de ampliar su base de usuarios y competir con otras opciones de conectividad. Aun así, el valor sigue siendo elevado en comparación con servicios tradicionales, lo que eleva las expectativas de quienes deciden contratarlo.

El descargo del actor sumó una voz conocida a un debate que ya circula en redes: la distancia entre la promesa tecnológica de Elon Musk y la experiencia real de algunos usuarios argentinos. Mientras Starlink busca consolidarse como una solución innovadora, episodios como este vuelven a poner el foco en los límites y desafíos de su implementación local.