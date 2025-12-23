Nazarena Di Serio: “Me gustan las historias de resiliencia”

Nazarena Di Serio se ha convertido en una presencia constante en las pantallas de TN y El Trece desde hace casi una década. Locutora, periodista y conductora, gracias a su desenfado y caradurismo supo crecer y ampliar sus horizontes a nivel profesional. Conocida popularmente como “Naza”, arrancó como la chica experta en predicciones meteorológicas, transitó por diversos noticieros y diversificó sus intereses rumbo a la actualidad, la música y las redes sociales. Ahora también se unió al universo del streaming y además forma parte del programa televisivo de la icónica Moria Casán.

Nazarena se encuentra con NOTICIAS en una locación que requiere una brújula infalible. Sherlock Holmes la hubiera descubierto solamente con la inestimable ayuda de su buen amigo Watson.

Noticias: “Arriba argentinos” y el programa que hacías los domingos con Edgardo Antoñana son dos imágenes muy ligadas a tus inicios en TN. ¿Cómo recordás a Antoñana y a Débora Pérez Volpin?

Nazarena Di Serio: Me acuerdo que el primer día le tenía mucho miedo a Edgardo porque todo el mundo decía que era gruñón (se ríe). Llegó a la sala de maquillaje; era mi primer domingo y entró enojado, insultando… ¡me recontra asusté! Pero se paró al lado mío y me dijo: “Me comentaron que vos me tenés miedo“, y nos reímos los dos. Me hizo entrar en confianza. Tuvimos una relación súper linda. Edgardo era un amor. No solo fue un profesional enorme, sino que también tenía calidad de gente. El programa era una familia; ir a trabajar era como estar con tu papá. Tengo los mejores recuerdos, igual que con Débora.

Noticias: ¿Débora era muy querida en el canal?

Di Serio: ¡Ni hablar! Era y es todo lo que está bien en el periodismo: sus consejos, su calidez, el tipo de persona que era. Creo que, por eso, todos, el público y sus compañeros, sufrimos tanto lo que pasó. Quizás los medios o algunas personas nos querían hacer competir entre nosotras y ella dijo algo que me quedó grabado: “No tenés que opacar a nadie para brillar. Al contrario, tenés que darle todo a quien te acompaña para que brille y ahí vas a brillar vos también”. Tenía mucha delicadeza a la hora de trabajar, nunca te dejaba expuesta al aire, era una profesional gigante.

Noticias: Empezaste siendo “la chica del clima”, ¿era algo que te interesaba o lo viste como una oportunidad?

Di Serio: Lo que realmente quería era entrar a trabajar en el Trece, justo surgió esa oportunidad y no la quise desaprovechar. Mi sueño real era entrevistar, un poco lo que estoy haciendo hoy. Ojo, igual me lo tomé en serio porque no quería que quedara solamente en dar los datos del tiempo, entonces me puse a estudiar un montón. Matías Bertolotti fue mi sostén, me enseñó muchísimo, hice el curso de Observadora Meteorológica, me capacité y no lo dejé ahí, también empecé a hablar de noticias que ocurrían en el mundo, como los grandes tifones y huracanes. Llegué a cubrir incendios forestales en Córdoba; se me dieron oportunidades muy copadas y traté de exprimirlas al máximo.

Noticias: Pasemos de esos inicios a la actualidad. ¿Qué significa para vos trabajar con una figura icónica como Moria Casán?

Di Serio: Es una escuela; aprendo un montón. Para mí hay tres grandes en el mundo del espectáculo: Mirtha. Moria y Susana, estar con una de ellas es increíble. Yo a Moria la amo. La veo desde que era chica. Me gustan todas las luchas que se carga al hombro. Es una referente, un ícono. Tiene una vida única y una experiencia impresionante. ¡Intentaré absorber todo eso!

Noticias: ¿En el noticiero del mediodía que conduce Luis Otero, finalmente cumpliste el sueño de hacer entrevistas y cubrir temas relacionados con la música?

Di Serio: Sí, ahí me ocupo mayormente de la música y los artistas, eso me permitió tener un programa de entrevistas en TN y conocer otros países, como cuando tuve que entrevistar a Alejandro Sanz en Miami. Es hermoso, yo amo entrevistar y me encanta la música, así que estoy muy contenta.

Noticias: Hoy te toca ser la entrevistada, pero ¿por qué te gusta tanto entrevistar?

Di Serio: Soy muy curiosa y me interesa mucho la gente que tiene una historia de resiliencia. Siento que me dan la posibilidad de ser el medio entre lo que vivieron y otra gente que está atravesando algo parecido. Está bueno saber que se puede salir adelante. Me pasó con Marina Charpentier, la madre de Chano. Ella tiene una historia tremenda, una lucha muy importante con la Ley de Salud Mental, y ¡hay tantos que necesitan escuchar y aprender de eso! Me gustó ser el nexo para que ocurriera, hacer las preguntas necesarias y que se tomara el tiempo para responderlas dentro de una señal que me da el espacio y me permite hacer esas cosas.

Noticias: Hablando de historias fuertes, viviste una situación de acoso parecida a la que sufrió la periodista Agustina Peñalva. ¿Sentiste la necesidad de contarlo para apoyarla?

Di Serio: Sí, sentí la necesidad de contarlo por lo que le pasó a Agus. Nosotras tenemos un micrófono y debemos decirlo porque hay otras mujeres que carecen de esa posibilidad. Yo al principio recibía muchísimos regalos de este acosador, los mandaba al canal, hasta que un día me llegó un collage con fotos de todos mis amigos, se lo mostré a mi jefa y me dijo: “Hay que hacer la denuncia ya”. Fuimos, lo denunciamos y me dieron un botón antipánico que, en mi caso, funcionó mal. Me volvía loca. Si por algún motivo se me cortaba la señal, me mandaban un móvil. Al final era una pesadilla. Mi acosador fue anónimo, pero otras chicas que pudieron identificar a los suyos me comentaron que en vez de ponerle una tobillera electrónica al tipo optaron por darles el botón a ellas, así que quizás se calma con quienes lo denunciaron, pero seguramente va a acosar a otras. Hay que alzar la voz aunque haya gente que te diga “jodete por ser una persona pública”, lo corro de mí y hablo por todas. Si está identificado el acosador deben ponerle una tobillera y monitorearlo, no puede ser que la víctima sea la encargada de tomar todos los recaudos y salga a la calle con miedo mientras el victimario se dedica a atacar a quien se le ocurre.

Noticias: Pasemos a temas más gratos, ¿ahora también estás haciendo streaming?

Di Serio: Sí, estamos en “Resuenvivo” con Pampito y el Chino Leunis en Resumido, que es un proyecto a cargo de Diego Leuco. Cuando me llamaron, yo justo estaba medio bajón por un tema personal y fue un aire hermoso. La gente por ahí piensa que hacer streaming es una boludez y es muy complejo. Hay un equipo enorme trabajando detrás. Resumido es una especie de primo de Luzu que se dedica a las noticias desde un lugar más relajado y anda muy bien. Algunos dicen que el streaming es para los jóvenes, pero yo soy de la idea de que nada es generacional. Mucha gente se aggiorna y se suma; es una nueva forma de comunicación.

Noticias: Hace un rato hablaste de historias de superación y vos te hiciste de abajo. ¿Junto a tu mamá pasaron momentos difíciles hasta que encontraron la manera de salir adelante?

Di Serio: No la pasamos bien. Mi mamá es madre soltera; encima, tiene hipertiroidismo. Trabajaba limpiando casas ajenas y me cuidaba mi abuela. Cuando empezó con todo este problema de la tiroides había cosas físicas que ya no podía hacer porque estaba muy cansada, hubo que tomar la posta, empezó a hacer changas o trabajos manuales en casa, pero no alcanzaba, así que yo arranqué a los 12 a trabajar con ella. Teníamos muchas deudas por pagar, mi abuela atravesaba un problema de salud muy groso y al estar las dos solas tuvimos que remarla. Yo me puse a vender de todo en la calle, sahumerios, muñequitos, lo que fuera. Después, a los 14 entré a trabajar en McDonald 's. Se permitía el ingreso de menores con horas de laburo limitadas; combinaba el secundario con eso y, además, vendía ropa, maquillaje y lencería por catálogo. Soy re buena vendedora, ¡me encanta! (se ríe)

Noticias: Ya hablamos de tu mamá, de tu abuela y de tus compañeros. ¿Estás en pareja?

Di Serio: No, estuve hasta hace poco, ahí fue cuando cayó Resumido para ayudar a cortar ese vínculo que fue horrible, pero no estoy cerrada ni por casualidad a tener una pareja y formar una familia, ¡sueño con eso tipo “Envidiosa”! (risas)

Noticias: Hablando de “Envidiosa”, se te vinculó en algún momento con Adrián Suar. ¿Algo para decir?

Di Serio: Sí, ponelo, eso que dijeron es una pelotudez. En “Intrusos” estaban hablando de un romance mío, me habían visto en Italia con el jugador Nico González y ahí como al pasar, Marcela Tauro mandó: “A mí me contaron que Naza estaba con Suar”. Me parece tan estúpido decir algo así al aire sin pruebas, hablaban como si Suar estuviera comiendo un asado con mi familia sin medir que se están refiriendo a una autoridad, señalando a un jefe que supuestamente está teniendo una relación con una piba del canal. Instalan que ser pendeja, rubia y laburar es sinónimo de que te estás garchando a alguien para estar en ese lugar. Es muy triste que todo el tiempo se tiren ese argumento para desvalorizar el trabajo honesto. ¡Aparte, si me dedicara a salir con gente para escalar, lo estaría haciendo muy mal porque estoy remando en dulce de leche desde hace 9 años! (risas).