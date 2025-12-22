El meneo de Shakira en su recital fue tendencia en redes

Una vez más, Shakira demostró por qué sus movimientos de cadera son un sello inconfundible de su carrera. Durante uno de sus recientes shows en Argentina, un breve video de la artista meneando las caderas se viralizó en redes sociales y rápidamente se convirtió en tendencia, acumulando millones de vistas y comentarios.

El baile sensual de la barranquillera, que combina raíces árabes con una energía única, es parte central de su identidad artística desde hits como “Hips Don’t Lie” y “Ojos así”. Sus fans celebraron el momento como una reafirmación de ese estilo propio, destacando que el meneo no es solo técnica, sino también pasión y empoderamiento femenino, una constante en sus presentaciones a lo largo de los años.

La cantante acaba de cerrar una exitosa serie de conciertos en el país como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Ofreció tres fechas agotadas en el estadio de Vélez Sarsfield, en Buenos Aires, y dos en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, todas con localidades vendidas y un público entregado, incluso pese a algunos inconvenientes climáticos en la capital cordobesa. Con estos shows, Shakira volvió a confirmar su fuerte vínculo con el público argentino.

El icónico meneo de caderas, presente desde hace más de dos décadas en su carrera, volvió así a ocupar el centro de la escena. Captado por fans durante la interpretación de temas emblemáticos, el video reavivó el debate sobre por qué ese movimiento sigue resultando tan hipnótico. Lejos de ser solo un paso de baile, condensa su herencia libanesa, su fuerza como mujer y una energía contagiosa que transforma cada escenario en una fiesta colectiva. A sus 48 años, Shakira sigue demostrando la misma vitalidad que la llevó a convertirse en una figura global.