Ángel de Brito contó que después de ganar le quisieron retener el Martín Fierro

El periodista y conductor Ángel de Brito reveló una situación insólita que vivió tras ganar un Martín Fierro de Streaming, cuando desde la producción del evento intentaron retenerle la estatuilla apenas finalizada la ceremonia. El episodio, que él mismo relató públicamente, generó polémica y volvió a poner bajo la lupa la organización de los premios que entrega APTRA.

Según contó De Brito, luego de subir al escenario y recibir el galardón, una persona de la producción se le acercó para informarle que no podía llevarse el premio, ya que debía devolverlo una vez terminada la transmisión. “Me la tenés que dar”, fue la frase que, según su relato, le dijeron al bajar del escenario, en un reproche que lo tomó completamente por sorpresa.

El conductor explicó que nunca antes le había ocurrido algo similar en sus años de carrera y que la situación le resultó especialmente llamativa, teniendo en cuenta que los premios suelen quedar en manos de los ganadores. De acuerdo a su versión, la explicación que le dieron fue que las estatuillas no estaban destinadas a ser entregadas definitivamente, sino que formaban parte de la escenografía del evento.

La actitud generó el inmediato malestar de De Brito, quien cuestionó a APTRA y a la organización de los Martín Fierro de Streaming por lo que consideró un destrato innecesario. En su descargo, remarcó que el premio había sido anunciado oficialmente como ganado y que no existía ninguna aclaración previa sobre una eventual devolución del trofeo.

Tras el episodio, el periodista decidió hacer público lo ocurrido y expresar su enojo, lo que rápidamente generó repercusión en redes sociales. Muchos usuarios manifestaron su sorpresa por la situación y criticaron la decisión de la organización, mientras otros señalaron la falta de claridad en el reglamento del premio.

La polémica se sumó así a las discusiones que rodearon la entrega de los Martín Fierro de Streaming, un formato relativamente nuevo dentro de los premios de APTRA, y dejó expuesta una interna inesperada detrás de escena de la ceremonia.