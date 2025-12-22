Claudio Cerini: “No estamos en el negocio de la peluquería, sino en el negocio de la felicidad”

Es viernes por la tarde en uno de los locales de Cerini más convocantes, el de Alcorta Shopping. Se escucha el ruido del secador de pelo y los murmullos de charla de peluquería. En el salón de caballeros, un concepto creado para abastecer la creciente demanda de los hombres en el mercado de la estética y la cosmética, Claudio Cerini recibe a NOTICIAS.

Este año su cadena de peluquerías cumplió 40 años, pero la marca está más joven que nunca. A lo largo de estas cuatro décadas, Cerini vio todos los cortes, las modas, supo decir que no y se instaló como el peluquero de las celebrities más top del país y también peinó a top models internacionales como Kate Moss o Naomi Campbell.

Desde aquel 20 de agosto de 1985, cuando comenzó con cuatro o cinco personas hasta hoy, que son casi 700, marcó tendencias, rompió esquemas y logró un crecimiento sostenido que lo llevó a sobrevivir a todas las crisis y a salir fortalecido de cada una de ellas, siempre fiel a sí mismo: “No tengo por qué gustarle a todo el mundo, pero cuando hago algo, primero tengo que estar enamorado yo de lo que estoy haciendo”, sostiene.

Noticias: ¿Cómo recibió este aniversario?

Claudio Cerini: Fueron 40 años que han pasado muy rápido, no he tomado conciencia. Estos últimos 15 años entré en la dinámica de los shoppings, que generó una intensidad de trabajo que no tenía con los locales a la calle. Me la pasé haciendo cosas. En el último tiempo me puse a ver fotos para armar el álbum por los 40 años, me puse a rememorar las campañas, las modelos, ahí empecé a tomar un poco de conciencia de lo que hemos hecho como marca y yo como estilista. La celebración fue en agosto y recién ahora estoy aterrizando de nuevo. Hicimos fiestas en todos los salones para todas las clientas. Tiramos la casa por la ventana. Es un orgullo tener una empresa por 40 años, especialmente en Argentina, que no es menor, con la inestabilidad que tiene el país.

Noticias: ¿Cómo fue atravesar cada crisis en estos 40 años?

Cerini: Las crisis siempre fueron económicas. Hemos sabido acomodarnos a cada crisis tomando decisiones, a veces trabajando a pérdida, como fue con las cuasimonedas, para no perder el volumen de clientela, o la pérdida absoluta de clientela por el parate de la pandemia, cuando tuvimos que seducir a las clientas y al personal para que volvieran a los salones. Me quedé en Buenos Aires para que mi discurso fuera más cercano. Di notas, fui a los bancos para que nos ayudaran, sentí que mi lugar en el mundo como líder de las 700 personas que trabajan en la empresa era acá. Las crisis siempre están volviendo permanentemente. Nos hemos ido adecuando y hemos ido creciendo, apostando a la calidad del servicio, a la formación. Creé mi escuela porque considero que el crecimiento viene de la mano de la formación de nuevos profesionales; hemos desarrollado una línea de peluquería con mucho contenido detrás, educación, visión de futuro. Pese a los 40 años, siento que la marca está muy fresca y muy joven. Estamos a la vanguardia en tendencias, corte, color, peinado, pero también en servicio, ese bonus track.

Noticias: Al tener tantos locales y personal, es muy importante poder delegar, ¿cómo es ese proceso de transmitir el conocimiento?

Cerini: La escuela. Tengo una gerenta en cada local, tengo un equipo de profesionales muy formados en nuestro ADN, un equipo de capital humano que contribuye muchísimo al desarrollo y a la formación.

Noticias: ¿Qué significa el concepto de la tijera como llave que menciona en su discurso a jóvenes peluqueros?

Cerini: Se me ocurrió en el marco de unas clases magistrales, quería abrir la charla ante el auditorio diciendo algo que no tuviera que ver con cortar el pelo, sino con lo que me pasó a mí en mi carrera. Les mostré una tijera y los invité a que la vieran como una llave que puede abrir las puertas a todos sus sueños, como abrió a los míos.

Noticias: ¿Recuerda la primera vez que agarró una tijera?

Cerini: Sí, fue con mucha seguridad. He sido autodidacta. Cuando le tomé respeto a la actividad, me fui a seguir estudiando. El don lo tenía y logré unirlo con mucho sacrificio y entrenamiento para pulirlo. He cortado el pelo en Las Vegas, en Chicago, he ido a seminarios de todo el mundo. Lo hice como se hacen las primeras cosas, con irreverencia y hasta prepotencia. Salió, pero no me quedé en eso, le di la seriedad que requería, me fui a Londres a la Academia Vidal Sassoon, él todavía estaba en la escuela, fue muy disruptivo, me invitaron a quedarme, pero en ese momento tenía a mi abuela con una situación de salud un poco complicada y como a mí me crió mi abuela, decidí volver a la Argentina y abrí Cerini.

Noticias: ¿Cómo empiezan a llegar las famosas, los desfiles, el glamour?

Cerini: También un poco gracias a esa prepotencia de la buena, de decir: “No me voy a quedar esperando, voy a salir a buscar”. La vida me cruzó con Pancho Dotto, a quien siempre le voy a agradecer la confianza que tuvo en mí. Pancho algo vio, algo creyó, me mandó a algunas de sus chicas y entre ellas apareció Deborah de Corral, le corté el pelo a ella, a Carolina Peleritti, y ahí empecé a mostrar que yo venía a hacer algo distinto, si era bueno o malo no lo sé, pero tenía otra cabeza. Me fui abriendo camino, pasé de una peluquería en Marcelo T. de 150 metros cuadrados a un local de 700 metros cuadrados. Después cayeron todas, hasta Máxima Zorreguieta. Me encontré con una oportunidad y la aproveché, resigné mucho de mi vida personal a sabiendas de que quería construir una marca en buenas compañías. Siento que recién estoy empezando, sigo proyectando, pero de manera medida, sé lo que vale mi marca y mi público. Escucho mucho a los clientes, lo que está mal y lo que está bien.

Noticias: ¿Qué ve de la mujer argentina a la hora de elegir un estilo? ¿Es conservadora?

Cerini: Ya no. Conservadora era en los 90, no salían del rubio y del pelo largo. Ahora con las redes sociales, la comunicación, los viajes, lo que pasa en París o en una alfombra roja hace que haya más apertura a conocer más estilos. El mercado ha crecido un montón. No es tan caro, podés vivir una experiencia de peluquería, un corte, un peinado, y ya te ves bien, renovada, no estamos en el negocio de la peluquería, sino en el negocio de la felicidad. Podemos hacer feliz a alguien a través de un color, un corte, un tratamiento. Queremos crear una experiencia satisfactoria.

Noticias: Muchas etapas de la vida se ven reflejadas en el pelo…

Cerini: El pelo es muy determinante para estados de ánimo. Tenemos desarrolladas estrategias para eso. Somos muy cautos a la hora de decidir o no hacer cambios dramáticos. Puedo vivir no haciendo un trabajo explosivo y esperar a que la clienta vuelva con la idea más procesada. Trato de evitar los cambios impulsivos porque no son cambios felices.

Noticias: Respecto a esos cortes tan emblemáticos como el de Carolina Peleritti o Deborah de Corral, ¿cuál fue la recepción del público y de la industria?

Cerini: Yo era más joven, me criticaron mucho, era muy inglés, muy radical, la moda no estaba preparada, pero yo estaba seguro de lo que hacía, nunca dudé. Con Deborah había cola de cuadras en la peluquería para cortarse como ella.

Noticias: Si tuviese que definir cada década con un estilo, ¿qué diría?

Cerini: Los 90 tuvieron una connotación estética infernal. Los 80 fueron con los rulos, “Flashdance”, pero los 90 fueron estéticamente brillantes en todo aspecto. Las top model que lideraban la imagen los hicieron muy glamorosos, hubo mucha creatividad, todo podía pasar. Los 2000 tuvieron una cosa más clásica, menos “shocking”, después de la explosión de los ‘90 las modelos pasaron a ser más comunes, más humanas. En los ‘90 las supermodelos eran más fuertes que la marca, pero en los 2000 pusieron modelos más ignotas para que recobrara preponderancia la marca, eso hizo que el pelo en los desfiles tampoco fuera tan protagonista.

Noticias: ¿Qué viene para el próximo verano?

Cerini: Vuelven los largos voluminosos, que el pelo caiga en capas. Si te gusta el largo, lo fundamental es que se lleve con gracia, con volumen, más sexy. Para cada persona hay un estilo.

Noticias: ¿Los hombres le dan bola a la estética?

Cerini: Encontramos un nicho en los hombres, en los últimos años hubo una explosión en la moda y en la cosmética. Nosotros armamos los clubes de caballeros; los hombres entraron al mercado de la moda de manera furiosa.

Noticias: ¿Es lo mismo cortarle el pelo a Kate Moss o a una clienta de todos los días?

Cerini: Mi carrera no la hizo Kate Moss, mi carrera la hicieron mis clientas de muchos años que me siguen con mucha devoción. Les agradezco un montón. Mi ego está en que mi negocio crezca, que la gente que me acompaña viva mejor. Peinar a Naomi Campbell o Kate Moss, es un bonus track. Pero nunca me jugó una mala pasada el ego.

Noticias: ¿El próximo paso para Cerini?

Cerini: Ojalá la estabilidad del país me ayude a seguir generando empleo. Quiero seguir creciendo. Necesito hacer una entrada introspectiva, parar un poco, revisar mis programas de estudio, me tengo que nutrir, pero no hay dudas de que vamos a seguir creciendo.