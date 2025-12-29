La insólita fake de una falsa Cristina Kirchner escapando del Otamendi

Un video generado con inteligencia artificial volvió a sacudir las redes sociales y encendió la confusión entre usuarios desprevenidos. La pieza, que se viralizó en Instagram, X y Facebook, muestra de manera verosímil a una supuesta Cristina Kirchner saliendo caminando del Hospital Otamendi, como si nada ocurriera, mientras un periodista cubre la guardia del centro médico.

La escena, construida con técnicas de IA cada vez más sofisticadas, simula un momento cotidiano: la expresidenta abandona el hospital por la puerta principal, sin custodia visible ni sobresaltos, en contraste con la expectativa mediática real que rodea su estado de salud. Justamente esa naturalidad es lo que volvió al video particularmente engañoso y favoreció su rápida circulación.

El material no tardó en ser desmentido, pero volvió a poner en evidencia el impacto de las fake news potenciadas por inteligencia artificial, capaces de recrear situaciones plausibles en contextos de alta sensibilidad política y social. En este caso, la internación de Cristina Kirchner funcionó como terreno fértil para la viralización del contenido falso.

En la realidad, según el último parte médico oficial, la exvicepresidenta continúa internada en el Hospital Otamendi, cursando un tratamiento con antibióticos y un drenaje peritoneal, bajo estricta supervisión médica. Las autoridades sanitarias informaron que su evolución es monitoreada de manera permanente y que no se encuentra en condiciones de recibir el alta.

Mientras tanto, el video falso siguió circulando durante horas y fue compartido como si se tratara de una escena real, confirmando cómo la tecnología puede borrar cada vez más rápido los límites entre información y ficción, especialmente cuando se trata de figuras centrales de la política argentina.