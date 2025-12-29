Fuerte cruce entre Victoria Villarruel y el biógrafo de Milei: “Señor extrañamente rubio”

La vicepresidenta Victoria Villarruel quedó en el centro de una nueva polémica dentro del oficialismo tras reclamar mayor financiamiento para el Senado, en un contexto marcado por el ajuste del gasto público que impulsa el presidente Javier Milei en todas las áreas del Estado. La postura de Villarruel fue cuestionada con dureza desde La Derecha Diario, que la acusó de traicionar el espíritu del recorte libertario.

A esa crítica se sumó Nicolás Márquez, biógrafo de Milei y referente de la ultraderecha, quien utilizó sus redes sociales para atacar directamente a la vicepresidenta. En un mensaje que generó fuerte repudio, Márquez escribió: “Que deje de contratar villeros marginales con sueldos muy por encima de lo que estos lúmpenes valen”.

La respuesta de Villarruel no tardó en llegar y fue igual de contundente. Desde su cuenta de X, la vicepresidenta retrucó: “No deja de llorar ni en Navidad este señor extrañamente rubio. Qué existencia más triste debe tener. Rezo por él y por todos los que sufren y hacen sufrir a otros. Rezo por los que por una limosna insultan, injurian y llenan de odio las redes. Y, ya que estamos, que Dios los ilumine para no exigir cosas que no dependen de mí, dado que las que sí dependen, las estoy haciendo”.

El intercambio volvió a exponer las tensiones internas en el espacio libertario, donde Villarruel mantiene una relación cada vez más tirante con los sectores alineados con el núcleo duro del mileísmo. El reclamo presupuestario del Senado fue leído por estos sectores como una señal de autonomía política que choca con la narrativa del ajuste sin concesiones.

El cruce también reavivó un dato del pasado que agregó un condimento personal a la disputa. Según contó el propio Márquez en una entrevista radial reciente, ambos mantuvieron una relación personal hace muchos años. En esa ocasión, el biógrafo de Milei reconoció el vínculo y lanzó una frase que volvió a circular en redes tras el escándalo: “Los caballeros no tienen memoria”.

Así, una discusión por el presupuesto del Senado derivó en un enfrentamiento público cargado de insultos, referencias personales y viejas historias, que volvió a agitar la interna libertaria y dejó en evidencia las fisuras dentro del oficialismo.