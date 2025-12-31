Relato energético: cuando Milei culpaba al kirchnerismo por los cortes de luz

Durante los años en los que Javier Milei se consolidaba como figura opositora al gobierno de Alberto Fernández, los cortes de luz eran uno de los ejes recurrentes de su crítica al kirchnerismo. Entonces diputado nacional recientemente electo, el economista utilizaba informes y columnas periodísticas para sostener que las interrupciones del servicio eléctrico eran la prueba más evidente del “fracaso del modelo energético” impulsado por el Estado.

Uno de los textos que Milei citaba para reforzar ese diagnóstico fue una nota de opinión publicada por Clarín en enero de 2022, en la que se advertía sobre el deterioro del sistema eléctrico, la falta de inversiones y las consecuencias de años de congelamiento tarifario. El artículo señalaba que los cortes no eran un fenómeno coyuntural sino el resultado de decisiones estructurales tomadas durante los gobiernos kirchneristas.

En ese contexto, Milei sostenía que el problema no era climático ni excepcional, sino político: atribuía las fallas del servicio a la intervención estatal, a los subsidios generalizados y a la ausencia de incentivos para invertir en generación, transporte y distribución de energía. Para el entonces diputado libertario, los apagones eran la demostración tangible de un sistema “colapsado por el populismo”.

Sin embargo, ya como Presidente, la escena volvió a repetirse. En distintos puntos del país, los cortes de luz regresaron en medio de picos de consumo y olas de calor, una situación que hoy se produce bajo la administración libertaria. El contraste reavivó en redes sociales y en el debate público aquellas declaraciones de Milei cuando, desde la oposición, señalaba al kirchnerismo como único responsable de un problema que ahora enfrenta desde el poder.