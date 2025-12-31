Cuánto costó el fastuoso casamiento del hijo del Chiqui Tapia

Mientras Claudio “Chiqui” Tapia atraviesa semanas de alta tensión judicial y mediática por su rol al frente de la Asociación del Fútbol Argentino, su hijo mayor, Iván Tapia, selló su historia de amor con Micaela Esperón en un casamiento que no pasó inadvertido por la magnitud del evento.

La boda civil se realizó en Puerto Madero, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires, donde la pareja formalizó su unión en un entorno íntimo pero de alto perfil. Iván Tapia es futbolista profesional y juega actualmente en Barracas Central, club históricamente ligado a la conducción de su padre en la AFA, mientras que Micaela Esperón es una reconocida ex jugadora de vóley.

Sin embargo, el plato fuerte del casamiento no fue la ceremonia civil sino la gran fiesta organizada para los invitados. El festejo se llevará a cabo en Exaltación de la Cruz, una zona caracterizada por estancias y complejos de eventos de lujo, elegida habitualmente para bodas de celebridades y celebraciones de alto poder adquisitivo.

Según trascendió, la organización del evento incluyó un detalle que elevó de manera significativa los costos: el alojamiento de los invitados en el mismo lugar donde se realizará la fiesta. Esta decisión implicó cubrir no solo la celebración, sino también estadías, servicios y logística durante todo el fin de semana.

De acuerdo a versiones del ambiente social, la familia Tapia no habría reparado en gastos para garantizar una experiencia completa, con producción integral, catering de primer nivel y comodidades exclusivas para los asistentes. La posibilidad de hospedar a los invitados dentro del predio elegido convierte al evento en una celebración extendida y multiplica el presupuesto habitual de un casamiento.

El contraste entre el despliegue económico del festejo y el contexto institucional que atraviesa la AFA no pasó desapercibido. En un momento en el que la dirigencia del fútbol argentino se encuentra bajo la lupa judicial, el casamiento del hijo del presidente sumó ruido y comentarios en distintos sectores.

Aunque no se difundieron cifras oficiales, la elección del lugar, la escala del evento y la logística involucrada permiten estimar que se trata de una boda de altísimo costo, muy por encima del promedio de los casamientos tradicionales en la Argentina.

Así, la celebración de Iván Tapia y Micaela Esperón quedó en el centro de la escena, combinando una historia personal con una puesta en escena de lujo que, inevitablemente, se leyó en clave política y de poder en el mundo del fútbol.