Lugano: denuncian que la Policía mató a un vecino

Las imágenes son fuertes y ya se viralizaron en las redes. Gabriel González, un trabajador de la construcción de 45 años, falleció el jueves tras recibir una disparo de un policía de la Ciudad. En los videos que se viralizaron se ve un altercado de los agentes con González, y luego como el obrero es rematado a quemarropas por un efectivo. La Justicia investiga los detalles de este incidente, y la fuerza ha iniciado un sumario interno.

El altercado ocurrió en la tarde del jueves, en el cruce de Chilavert y Araujo, donde la División Unidad Táctica de Pacificación acudió a responder a un llamado sobre disturbios en el barrio 20. Según la policía, los agentes fueron atacados por un grupo con piedras y botellas, aumentando la tensión en la zona. Varios vecinos, en cambio, dicen exactamente lo contrario: que fueron los policías quienes caldearon el ambiente. “En una ronda policial mi primo Juan Gabriel fue asesinado a quemarropa cuando él estaba defiendose y sin ningún tipo de arma”, dijo Oscar Villaverde, profesor y primo del fallecido. “Los efectivos policiales no dejaron que le hagan RCP”, denunció el vecino en cuya puerta murió González. Ambos testimonios se pueden ver en un video que los vecinos hicieron circular.

La policía denunció que varios efectivos resultaron heridos y que se arrestaron a tres individuos: dos hombres, de 21 y 32 años, y una mujer de 42, quienes fueron liberados unas horas después. El caso quedó bajo la jurisdicción del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20.

La familia del fallecido convocó a una marcha para hoy en la esquina de Cruz y Escalada. “La Policía lo mató, él era un laburante”, se puede leer en el volante de convocatoria. La manifestación se llevará a cabo a las 16 horas.